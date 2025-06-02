Серик Туленбергенов назначен заместителем акима области Абай

Ранее Серик Туленбергенов был освобожден от должности вице-министра по чрезвычайным ситуациям РК.

Туленбергенов Серик Тулювгалиевич родился 13 декабря 1974 года в городе Шар Жарминского района области Абай. Трудовой стаж: Бухгалтер товарищества с ограниченной ответственностью «АРЖ» (03.05.1995–27.11.1996) Контролёр-ревизор Управления Комитета финансово-валютного контроля при Министерстве финансов Республики Казахстан по Семипалатинской области (23.01.1997–01.07.1997) Контролёр-ревизор государственных предприятий отделения Комитета финансового контроля Министерства финансов Республики Казахстан по городу Усть-Каменогорску (13.10.1997–11.09.1998) Директор товарищества с ограниченной ответственностью «Аст-Пром» (28.08.2000–04.09.2002) Директор товарищества с ограниченной ответственностью «Курмыш ЛТД» (05.09.2002–31.01.2005) Заместитель исполнительного директора акционерного общества «Каз-Тюмень» (01.02.2005–01.07.2006) Директор товарищества с ограниченной ответственностью «Восток Холдинг ЛТД» (03.07.2006–01.08.2006) Специалист отдела железнодорожного, воздушного и водного транспорта Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области (04.08.2008–19.12.2008) Генеральный директор товарищества с ограниченной ответственностью «Курмыш ЛТД» (22.12.2008–2009) Исполняющий обязанности главного специалиста отдела по привлечению инвестиций Управления предпринимательства и промышленности Восточно-Казахстанской области (01.06.2009–02.07.2009) Главный специалист по привлечению инвестиций Управления предпринимательства и промышленности Восточно-Казахстанской области (02.07.2009–19.08.2009) Начальник отдела предпринимательства города Усть-Каменогорска (20.08.2009–05.01.2010) Начальник отдела предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии города Усть-Каменогорска (05.01.2010–16.03.2010) Заместитель акима города Риддера (17.03.2010–29.06.2011) Начальник Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области (30.06.2011–25.01.2012) Аким Уланского района Восточно-Казахстанской области (25.01.2012–29.06.2013) Руководитель Управления строительства Восточно-Казахстанской области (01.07.2013–31.08.2013) Руководитель Управления строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области (01.09.2013–2016) Исполняющий обязанности руководителя государственного учреждения «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области» (2016) Заместитель акима Актюбинской области (2017–2019) Советник председателя правления национального управляющего холдинга «Байтерек» (2019–2020) Работа в частной структуре (2021–2022) Директор коммунального предприятия, депутат маслихата города Семея (2022–10.2023) Руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата области Абай (10.2023–03.2024) Вице-министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (с 03.2024).