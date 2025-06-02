15:32, 02 Июнь 2025 | GMT +5
Серик Туленбергенов освобожден от должности вице-министра по чрезвычайным ситуациям
Постановлением Правительства Республики Казахстан Туленбергенов Серик Тулювгалиевич освобожден от должности вице-министра по чрезвычайным ситуациям РК в связи с переходом на другую работу. Об этом сообщает пресс-служба Правительства РК, передает агентство Kazinform.
Серик Туленбергенов занимал эту должность с марта 2024 года.
Ранее сообщалось, что МЧС создало комиссию по расследованию аварии на шахте Донского ГОКа. 26 мая т.г. на шахте «Болашак» Донского горно-обогатительного комбината трое дежурных электрослесарей получили ожоги во время монтажа электрооборудования. Двое из них были доставлены в реанимацию в тяжёлом состоянии, третий проходит лечение в травматологическом отделении.