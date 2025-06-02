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    15:32, 02 Июнь 2025 | GMT +5

    Серик Туленбергенов освобожден от должности вице-министра по чрезвычайным ситуациям

    Постановлением Правительства Республики Казахстан Туленбергенов Серик Тулювгалиевич освобожден от должности вице-министра по чрезвычайным ситуациям РК в связи с переходом на другую работу. Об этом сообщает пресс-служба Правительства РК, передает агентство Kazinform.

    Серик Туленбергенов
    Фото: primeminister.kz

    Серик Туленбергенов занимал эту должность с марта 2024 года.

    Ранее сообщалось, что МЧС создало комиссию по расследованию аварии на шахте Донского ГОКа. 26 мая т.г. на шахте «Болашак» Донского горно-обогатительного комбината трое дежурных электрослесарей получили ожоги во время монтажа электрооборудования. Двое из них были доставлены в реанимацию в тяжёлом состоянии, третий проходит лечение в травматологическом отделении.

    Теги:
    МЧС Правительство РК Отставки
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
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