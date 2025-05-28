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    15:14, 28 Май 2025 | GMT +5

    МЧС создало комиссию по расследованию аварии на шахте Донского ГОКа

    На место прибыли вице-министр по чрезвычайным ситуациям Серик Туленбергенов и заместитель председателя Комитета промышленной безопасности МЧС Кенгирбай Есенеев, передает агентство Kazinform.

    шахта, горняки, шахтеры
    Коллаж: Kazinform / Freepik

    Вице-министр провёл совещание с участием руководства предприятия и представителей государственных органов. По итогам совещания он поручил создать комиссию по расследованию аварии под председательством заместителя председателя Комитета промышленной безопасности. Комиссии предстоит установить обстоятельства и причины аварии. В связи с повторяющимися выбросами водорода и в целях обеспечения безопасности работников, было принято решение о временной приостановке всех работ на шахте.

    Также отмечена необходимость привлечения научно-исследовательских институтов по изучению вопроса выделения водорода и других сопутствующих газов, их влияния на безопасность ведения работ.

    Кроме того, вице-министр посетил пострадавших в больнице, пожелав им скорейшего выздоровления.

    Ранее сообщалось, что на шахте «Болашак» Донского горно-обогатительного комбината трое дежурных электрослесарей получили ожоги во время монтажа электрооборудования. Двое из них были доставлены в реанимацию в тяжёлом состоянии, третий проходит лечение в травматологическом отделении.

    Теги:
    МЧС Шахты Актюбинская область
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
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