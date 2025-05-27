Возгорание произошло в шахте Донского ГОКа, есть пострадавшие

По информации пресс-службы АО «ТНК Казхром», пострадали трое дежурных электрослесаря, которые производили монтаж оборудования.

— Сотрудники получили ожоги лица и кистей рук. Пострадавшие были оперативно доставлены в ЦРБ г. Хромтау, где им оказывается вся необходимая квалифицированная медицинская помощь. Руководство предприятия находится на постоянной связи с врачами и родными, — сообщили в компании.

Как проинформировали в областном управлении здравоохранения, 26 мая 2025 года около 22:30 на шахте «Болашак» произошёл выброс водорода. В результате трое пострадавших с ожогами различной степени были доставлены в Хромтаускую районную больницу бригадой скорой помощи.