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    12:32, 27 Май 2025 | GMT +5

    Возгорание произошло в шахте Донского ГОКа, есть пострадавшие

    В добычном блоке шахты «Болашак» Донского ГОКа произошло кратковременное возгорание воздушной среды, передает агентство Kazinform.

    шахта, горняки, шахтеры
    Коллаж: Kazinform / Freepik

    По информации пресс-службы АО «ТНК Казхром», пострадали трое дежурных электрослесаря, которые производили монтаж оборудования.

    — Сотрудники получили ожоги лица и кистей рук. Пострадавшие были оперативно доставлены в ЦРБ г. Хромтау, где им оказывается вся необходимая квалифицированная медицинская помощь. Руководство предприятия находится на постоянной связи с врачами и родными, — сообщили в компании.

    Как проинформировали в областном управлении здравоохранения, 26 мая 2025 года около 22:30 на шахте «Болашак» произошёл выброс водорода. В результате трое пострадавших с ожогами различной степени были доставлены в Хромтаускую районную больницу бригадой скорой помощи.

    - Два пациента находятся в отделении реанимации в тяжёлом состоянии, третий госпитализирован в травматологическое отделение, его состояние оценивается как средней тяжести. Пациенты получают полный объём необходимого лечения и находятся на контроле, пояснили в ведомстве.

    Теги:
    Регионы Шахты Происшествия Актюбинская область
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
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