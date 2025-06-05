Азат Сарпеков назначен и.о. руководителя Аппарата Агентства по атомной энергии

Как сообщили в пресс-службе Агентства Республики Казахстан по атомной энергии, свою трудовую деятельность он начал в 2009 году в городе Семей в качестве мастера производственного обучения в Колледже электротехники. В дальнейшем занимал должности заведующего учебно-производственными мастерскими, заместителя директора по профессиональному обучению, а затем — директора этого учебного заведения.

В 2020 году Азат Толкынович занимал должность первого заместителя председателя Семейского городского филиала партии «Nur Otan». Позднее возглавил государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Теплокоммунэнерго», работая в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

В 2022–2023 годах он трудился в системе городского управления в должности заместителя акима города Экибастуз Павлодарской области.

С 2023 года занимал пост заместителя председателя Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики Республики Казахстан.