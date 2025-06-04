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    19:00, 03 Июнь 2025 | GMT +5

    Нового главу управления координации занятости назначили в Павлодарской области

    Должность руководителя получила Самал Кадырова, ранее занимавшая пост заместителя главы этого же ведомства, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: акимат Павлодарской области

    В акимате Павлодарской области сообщили, Самал Кадырова имеет высшее образование. Трудовую деятельность начала учителем начальных классов в селе Кожамжар Актогайского района в 1996 году. В госслужбе с 2014 года, когда пришла на должность главного специалиста управления образования региона.

    С 2017 по 2022 год работала руководителем отдела образования Иртышского района, заместителем акима Майского района, руководителем управления воспитательной работы и дополнительного образования МОН РК.

    В период 2022-2024 годы занимала должности заместителя акима Баянаульского района, заместителя руководителя управления образования Павлодарской области.

    До текущего назначения с 2024 года работала заместителем руководителем Управления координации занятости и социальных программ Павлодарской области.

    Напомним, ранее был назначен новый руководитель Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК. 

    Теги:
    Кадровые назначения Назначения Павлодарская область
    Артём Викторов
    Артём Викторов
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