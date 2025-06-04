Нового главу управления координации занятости назначили в Павлодарской области

В акимате Павлодарской области сообщили, Самал Кадырова имеет высшее образование. Трудовую деятельность начала учителем начальных классов в селе Кожамжар Актогайского района в 1996 году. В госслужбе с 2014 года, когда пришла на должность главного специалиста управления образования региона.

С 2017 по 2022 год работала руководителем отдела образования Иртышского района, заместителем акима Майского района, руководителем управления воспитательной работы и дополнительного образования МОН РК.

В период 2022-2024 годы занимала должности заместителя акима Баянаульского района, заместителя руководителя управления образования Павлодарской области.

До текущего назначения с 2024 года работала заместителем руководителем Управления координации занятости и социальных программ Павлодарской области.

Напомним, ранее был назначен новый руководитель Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК.