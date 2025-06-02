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    14:38, 02 Июнь 2025 | GMT +5

    Назначен советник министра туризма и спорта РК по коммуникациям со СМИ

    Балым Адамиденова назначена советником Министра туризма и спорта РК по коммуникациям со СМИ, передает агентство Kazinform со ссылкой на Минтуризма и спорта РК.

    советник министра туризма и спорта РК по коммуникациям со СМИ
    Фото: Минтуризма и спорта РК

    В 2015 году окончила Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева по специальности «журналистика», в 2022 году — магистратуру ЕНУ им. Л.Н. Гумилева по специальности «международная журналистика».

    Трудовую деятельность начала в 2015 году в качестве ассистента проектного менеджера в Информационном центре «Казахстанский Пресс-клуб».

    В разные годы возглавляла пресс-службы в подведомственных организациях центральных государственных органов — Министерства просвещения, здравоохранения, работала советником акима столичного района «Есиль», более четырех лет руководила медиапроектами КФ «Туристiк Қамқор».

    Награждена благодарственными письмами от имени вице-министра здравоохранения, акима города Астаны, министра туризма и спорта, министра просвещения РК.

    Теги:
    Кадровые назначения Министерство туризма и спорта РК Назначения
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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