Назначен советник министра туризма и спорта РК по коммуникациям со СМИ

В 2015 году окончила Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева по специальности «журналистика», в 2022 году — магистратуру ЕНУ им. Л.Н. Гумилева по специальности «международная журналистика».

Трудовую деятельность начала в 2015 году в качестве ассистента проектного менеджера в Информационном центре «Казахстанский Пресс-клуб».

В разные годы возглавляла пресс-службы в подведомственных организациях центральных государственных органов — Министерства просвещения, здравоохранения, работала советником акима столичного района «Есиль», более четырех лет руководила медиапроектами КФ «Туристiк Қамқор».

Награждена благодарственными письмами от имени вице-министра здравоохранения, акима города Астаны, министра туризма и спорта, министра просвещения РК.