Олжас Бектенов оставил запись в книге соболезнований в посольстве России в Астане

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов посетил посольство Российской Федерации в Астане и сделал запись в Книге соболезнований, открытой в связи с террористическим актом, совершенным в развлекательном комплексе «Крокус сити холл» в Москве, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Ранее Глава Правительства Казахстана направил телеграмму соболезнования и слова поддержки Председателю Правительства России Михаилу Мишустину и семьям погибших.

Фото: пресс-служба Правительства РК

Напомним, 22 марта неизвестные устроили стрельбу в «Крокус сити холле» в пригороде Москвы — Красногорске. В это время там должен был начаться концерт группы «Пикник».

СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.

На место происшествия были направлены московские СОБР и ОМОН, а также пожарные. Более 30 областных и 20 столичных бригад скорой направили к «Крокус сити холлу».

После данных о стрельбе появилась информация о задымлении и взрыве в комплексе, за которым последовал пожар. Возгоранию присвоили повышенный ранг сложности. Площадь пожара, по данным МЧС РФ, составила 12 900 кв. м.

Пожарные снимали людей с крыши, эвакуировали около 100 человек.

Меры безопасности усилены в аэропортах и на вокзалах Москвы. В Москве и Подмосковье отменили все массовые мероприятия. Меры безопасности в связи с ЧП усилили в нескольких регионах РФ.

ФСБ заявила о задержании 11 человек по делу о теракте в «Крокус сити холле».

24 марта объявлен Днем общенационального траура в России.

Для граждан Казахстана была открыта горячая линия по телефону: 8 (925) 897-71-14. Как сообщили вМИД РК, информация о казахстанцах среди погибших или пострадавших при теракте в России не поступала.

Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан решительно осуждает террористический акт против мирных граждан в Москве. На теракт в России также отреагировали представители ЕС, выразив осуждение любых нападений на гражданское население.

Сегодня состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Владимиром Путиным. В ходе разговора Президент Касым-Жомарт Токаев от имени всех казахстанцев выразил глубокие соболезнования Президенту Владимиру Путину и братскому российскому народу в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате теракта в Подмосковье.

Под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева проведено оперативное совещание Совета Безопасности Республики Казахстан. Вновь осудив жестокий акт насилия в отношении мирных людей в Подмосковье, Глава государства подтвердил солидарность Казахстана с Россией в вопросах борьбы против терроризма.

Президентом даны поручения, направленные на усиление мер по обеспечению безопасности граждан нашей страны и взаимодействия Казахстана с другими государствами и международными организациями с целью противодействия терроризму.

По последним данным, число погибших в результате теракта в России возросло до 133 человек.