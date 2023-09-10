Новые акимы и министры, тяжелая уборка и давка в школах – как прошла неделя в РК

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Минувшая неделя в Казахстане была насыщенной событиями. Семидневка началась с масштабных кадровых перестановок в регионах и Кабмине, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Кадровые решения были ожидаемы. В Послании Глава государства Касым-Жомарт Токаев 1-го сентября обозначил комплекс мер и задач по дальнейшему развитию стран. К тому же в некоторых отраслях назрели серьезные проблемы.

Кадры решают все

Кадровые изменения прошли в Администрации Президента. Помощником Президента РК по вопросам внутренней политики и коммуникациям стал Руслан Желдибай, по международным вопросам - Ержан Казыхан, по правовым вопросам - Ержан Жиенбаев, по экономическим вопросам – Асет Иргалиев. Подробнее по кадровым изменениям в Администрации Президента - здесь.

Должность Секретаря Совета безопасности РК получил Гизат Нурдаулетов, Советникам Президента РК стали Ернар Баспаев и Канат Бозумбаев.

На должности заместителей Премьер-Министра назначили Серика Жумангарина, Тамару Дуйсенову.

Новым министром торговли вместо Жумангарина стал Арман Шаккалиев, министром труда и социальной защиты населения вместо Дуйсеновой стала Светалана Жакупова.

Министром сельского хозяйства назначили бывшего акима Северо-Казахстанской области Айдарбека Сапарова.

Параллельно с кадровыми перестановками на прошлой неделе Касым-Жомарт Токаев подписал указ, согласно которому в стране появились пять новых министерств:

- Министерство водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан;

- Министерство транспорта Республики Казахстан;

- Министерство туризма и спорта Республики Казахстан;

- Министерство культуры и информации Республики Казахстан;

- Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан.

Министерство экологии и природных ресурсов реорганизовано путем выделения из него Министерства водных ресурсов и ирригации. Министерство индустрии и инфраструктурного развития разделено на Министерство транспорта и Министерство промышленности. Министерство информации и общественного развития РК преобразовано в Министерство культуры и информации РК. А Министерство культуры и спорта РК преобразовано в Министерство туризма и спорта РК.

Главой нового Министерства водных ресурсов и ирригации стал Нуржан Нуржигитов, экологии и природных ресурсов - Ерлан Нысанбаев, промышленности и строительства - Канат Шарлапаев. Министерство транспорта возглавил Марат Карабаев, реорганизованное Министерство туризма и спорта - Ермек Маржикпаев, Министерство культуры и информации - Аида Балаева.

Акимом Акмолинской области стал Марат Ахметжанов, Жамбылской – Ербол Карашукеев, Актюбинской – Асхат Шахаров, Город Шымкент возглавил Габит Сыздыкбеков.

Новые руководители с этой недели в Национальном банке, Казатомпроме и Национальном онкоцентре. Нацбанк возглавил Тимур Сулейменов. Глава государства сразу поставил перед ним задачи по снижению инфляции, развитию финансовых технологий и инноваций, полноценному запуску национальной платежной системы уже в следующем году.

Генеральным директором по экономике и финансам АО «НАК» Казатомпром» стал Султан Темирбаев.

ТОО «Национальный научный онкологический центр» возглавил Санжар Шалекенов.

Ерболат Мендыбаев назначен директором департамента транспортировки и логистики АО НК «КазМунайГаз».

Подробнее обо всех назначениях прошлой недели можно прочитать здесь.

Неделя Президента

В понедельник, 4-го сентября, под председательством Касым-Жомарта Токаева состоялось заседание Совета Безопасности Республики Казахстан, на котором были рассмотрены вопросы игровой зависимости среди населения.

Фото: akorda.kz



Во вторник, 5-го сентября, под руководством Президента Республики Казахстан, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Касым-Жомарта Токаева на учебном полигоне «Берег» состоялись стратегические командно-штабные военные учения «Батыл Тойтарыс-2023». Касым-Жомарт Токаев наблюдал за ходом учения со смотровой вышки. Президент осмотрел передовой пункт управления Генерального штаба и провел оперативное совещание, побеседовал с солдатами в военном полевом лагере.

Фото: t.me/aqorda_resmi

В рамках рабочей поездки в Алматинскую область Касым-Жомарт Токаев посетил Конаев, где ему был презентовали Генеральный план города. Президент посетил ряд объектов, в том числе республиканскую базу олимпийской подготовки, Университет имени Сулеймана Демиреля.

Фото: t.me/aqorda_resmi

Фото: t.me/aqorda_resmi

Фото: t.me/aqorda_resmi

Фото: t.me/aqorda_resmi

6-8 сентября 2023 года по приглашению Касым-Жомарта Токаева с официальным визитом Казахстан посетил Президент Албании Байрам Бегай. По итогам встречи глав государств было заявлено, что Казахстан и Албания намерены запустить прямые авиарейсы между столицами. На переговорах в расширенном составе стороны обсудили ключевые вопросы казахско-албанского партнерства, уделив особое внимание укреплению торгово-экономического, транспортно-логистического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества.

Фото: t.me/aqorda_resmi

Фото: t.me/aqorda_resmi

Сложности уборки

В этом году уборочная кампания в северных регионах страны в сложных погодных условиях проходит уборочная кампания.

В Северо-Казахстанской области на протяжении двух недель шли дожди, аграрии отстают от прошлогодних темпов в два раза.

В Акмолинской области убрали еще меньшие площади. Там создали специальную комиссию по проблемным вопросам уборки.

В Костанайской области специалисты ситуацию на полях назвали сложной, и она может перейти в трагическую для урожая. Около 20% урожая этого года начало прорастать на корню, остальное зерно будет убираться с повышенной влажностью, которое необходимо будет сушить, но в этом случае потеряется его всхожесть.

В конце недели министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров провел заседание Оперативного штаба по уборочной кампании. Рассматривали вопросы доступного дизтоплива для сушки зерна, пролонгации кредитов фермеров, пострадавших от погоды, покрытие долгов по субсидиям. Выработали ряд мер для поддержки аграриев.

Школьные проблемы

На прошлой неделе в соцсетях распространялся ролик с давкой учащихся, произошедшей в стенах школы-гимназии №1 города Кокшетау. Произошло это после уроков, когда в школьный коридор одновременно вышли из учебных кабинетов все классы. Руководство школы, не принявшее необходимые меры, привлекли к дисциплинарной ответственности.

Кадр из видео: t.me/qumash_kz



Несколькими днями ранее в социальных сетях распространилось видео с давкой в переполненном детьми коридоре одной из школ Астаны. На записях видно, как ученики громко кричат, пытаясь пройти сквозь переполненный школьный коридор к гардеробу. Слышны даже голоса, просящие о помощи. Оказалось, что школа работает в трехсменном режиме.

Кадр из видео instagram.com/shock_krg



А в Карагандинской области для старшеклассников решили ввести шестидневную учебную неделю. Инициативу объяснили высокой загруженностью детей. Однако родители посчитали иначе и в управлении образования пообещали составить расписание на пять дней с переносом на субботу дополнительных часов для гимназических и лицейских классов.

В Северо-Казахстанской области возникла проблема с подвозом детей в школы из населенных пунктов, где школы закрыли, в более перспективные села. Родители пожаловались на переполненность и состояние транспорта.

В Павлодарской области предложили в школах и колледжах с численностью учащихся более 500 человек для профилактики правонарушений ввести должность менеджера по устранению правонарушений.

Громкое дело

На прошлой неделе в СИЗО Шымкента огласили приговор по делу об убийстве 5-летней девочки в Сарыагашском районе Туркестанской области. Обвиняемого приговорили к пожизненному сроку, химической кастрации, выплате 100 млн тенге морального ущерба.

Между тем, уполномоченный по правам ребенка в РК Динара Закиева вместе с депутатами Парламента разработали законопроект по обеспечению безопасности детей. Предлагается ввести в Уголовный кодекс статью «Насилие в отношении несовершеннолетнего», охватывающую все формы деяний, связанных с применением физического насилия и жестокого обращения в отношении несовершеннолетних с ужесточением наказания посредством пересмотра норм статьи 140 УК РК; статью «Приставание сексуального характера к несовершеннолетним» и предусмотреть пробационный контроль. Также депутаты намерены ужесточить наказание за преступления против половой неприкосновенности. Отмечено предусмотреть только пожизненное заключение.

По мнению Д. Закиевой, нужно ввести обязательный курс психологической помощи для совершивших деяния, связанные с жестоким обращением с детьми.

Депутаты вместе с детским омбудсменом предлагают исключить примирение сторон по преступлениям, связанным с физическим насилием и жестоким обращением в отношении несовершеннолетних. Также предлагается ужесточить и обеспечить неотвратимость наказания путем исключения ограничения свободы.