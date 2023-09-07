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    15:48, 07 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Убийце девочки в Туркестанской области вынесли пожизненный приговор

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Педофила, убившего девочку в Туркестанской области, приговорили к пожизненному заключению, передает МИА «Казинформ».

    В СИЗО Шымкента огласили приговор по делу об убийстве девочки в Сарыагашском районе Туркестанской области. Обвиняемого приговорили к пожизненному сроку, химической кастрации, также он выплатит моральный ущерб.

    «В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Туркестанской области в закрытом судебном заседании рассмотрено уголовное дело в отношении Г. по факту убийства пятилетней девочки в Сарыагашском районе (ст.99 ч.3, ст.121 ч.4 УК).

    Судом установлено, что подсудимый, совершив насильственные действия сексуального характера над потерпевшей, с целью сокрытия особо тяжкого преступления, умышленно совершил убийство.

    Вина подсудимого полностью доказана материалами уголовного дела: заключениями экспертиз, показаниями свидетелей, протоколами осмотра места происшествия, вещественными доказательствами», - говорится в сообщении пресс-службы суда.

    За данное преступление по закону предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет либо пожизненное лишение свободы.

    «Приговором суда Г. признан виновным по ч.3 ст.99 и ч.4 ст.121 УК и ему окончательно назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы. Также осужденному дополнительно назначено принудительное лечение в виде химической кастрации.

    Суд признал отягчающим обстоятельством опасный рецидив преступлений. Смягчающие обстоятельства не установлены. В пользу потерпевших с осужденного взыскано 100 млн тенге в качестве возмещения морального вреда», - заключили в ведомстве.

    Напомним, 13 июля в Сарыагашском районе Туркестанской области обнаружено тело малолетней девочки с признаками насильственной смерти. В тот же день сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления задержан и водворен в ИВС ранее неоднократно судимый житель района.

    Следственным органом подан материал о санкционировании меры пресечения в виде содержания под стражей подозреваемого, который ранее был осужден за тяжкое преступление. Его задержали на два месяца.

    Ранее Президент РК поручил тщательно разобраться в деле об убийстве девочки в Туркестанской области.


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    Суды Криминал Происшествия Судебный процесс Туркестанская область Туркестан Происшествия, ЧС
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