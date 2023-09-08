Завершился официальный визит Президента Албании в Казахстан
6-8 сентября 2023 года по приглашению Главы государства Касым-Жомарта Токаева с официальным визитом Казахстан посетил Президент Албании Байрам Бегай.
В среду Глава государства встретился с Президентом Республики Албания в Акорде, где прошла встреча глав двух государств в узком составе.
Главы стран обсудили ряд вопросов касательно двустороннего сотрудничества. Президент РК Касым-Жомарт Токаев по итогам встречи со своим албанским коллегой Байрамом Бегаем в Акорде заявил, что есть огромное количество возможностей для сотрудничества с Албанией, которые нужно изучить.
Также по итогам встречи было заявлено, что Казахстан и Албания намерены запустить прямые авиарейсы между столицами.
После Президенты Казахстана и Албании провели переговоры в расширенном составе.
Стороны обсудили ключевые вопросы казахско-албанского партнерства, уделив особое внимание укреплению торгово-экономического, транспортно-логистического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что у Казахстана и Албании имеются большие возможности и потенциал для дальнейшего укрепления связей.
В рамках официального визита в Казахстан Президент Албании Байрам Бегай встретился с Председателем Сената Парламента Казахстана Мауленом Ашимбаевым, а также посетил Больницу Медицинского Центра УДП РК.