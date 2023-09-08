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    17:13, 08 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Завершился официальный визит Президента Албании в Казахстан

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев в столичном аэропорту тепло попрощался с Президентом Албании Байрамом Бегаем, завершившим свой официальный визит в Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

    6-8 сентября 2023 года по приглашению Главы государства Касым-Жомарта Токаева с официальным визитом Казахстан посетил Президент Албании Байрам Бегай.

    В среду Глава государства встретился с Президентом Республики Албания в Акорде, где прошла встреча глав двух государств в узком составе.

    Главы стран обсудили ряд вопросов касательно двустороннего сотрудничества. Президент РК Касым-Жомарт Токаев по итогам встречи со своим албанским коллегой Байрамом Бегаем в Акорде заявил, что есть огромное количество возможностей для сотрудничества с Албанией, которые нужно изучить.

    Также по итогам встречи было заявлено, что Казахстан и Албания намерены запустить прямые авиарейсы между столицами.

    После Президенты Казахстана и Албании провели переговоры в расширенном составе.

    Стороны обсудили ключевые вопросы казахско-албанского партнерства, уделив особое внимание укреплению торгово-экономического, транспортно-логистического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества.

    Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что у Казахстана и Албании имеются большие возможности и потенциал для дальнейшего укрепления связей.

    В рамках официального визита в Казахстан Президент Албании Байрам Бегай встретился с Председателем Сената Парламента Казахстана Мауленом Ашимбаевым, а также посетил Больницу Медицинского Центра УДП РК.


    Теги:
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