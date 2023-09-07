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    11:00, 07 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Касым-Жомарт Токаев принял Президента Албании в Акорде

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с Президентом Республики Албания Байрамом Бегаем в Акорде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По традиции в честь визита высокого гостя в зале торжественных церемоний выстроили почетный караул. Президентский оркестр исполнил государственные гимны двух стран. Касым-Жомарт Токаев и Байрам Бегай прошли по ковровой дорожке к государственному флагу РК, после чего началась встреча глав двух государств в узком составе.

    Ранее сообщалось, что 6-8 сентября 2023 года по приглашению Главы государства Касым-Жомарта Токаева с официальным визитом Казахстан посетит Президент Албании Байрам Бегай.


    В рамках визита лидеры двух стран проведут переговоры по вопросам укрепления торгово-экономического, транспортно-логистического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества.


    Наряду с двусторонней повесткой дня президенты обменяются мнениями по международной и региональной ситуации.


    Теги:
    Президент Казахстана Внешняя политика Казахстана Главная Интеграция и партнерство Президент Албания
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