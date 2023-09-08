Президент Албании посетил Больницу Медицинского Центра УДП РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В рамках официального визита в Казахстан Президент Албании Байрам Бегай посетил Больницу Медицинского Центра УДП РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Презентацию возможностей взаимовыгодного медицинского сотрудничества на базе БМЦ для высокого гостя провел руководитель Медицинского центра УДП РК Алексей Цой.









В ходе своего визита Президент Албании отметил важность обмена опытом между странами в сфере оказания медицинских услуг и с интересом осмотрел оборудование клиники, познакомился с ее возможностями и опытом организации лечебной работы.





На сегодняшний день Больница Медицинского Центра является одной из лучших клиник страны. Высокое качество оказания медицинских услуг подтверждено неоднократной успешной аккредитацией по международным стандартам JCI (Joint Commission International).





Вчера Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с Президентом Республики Албания Байрамом Бегаем в Акорде.

Главы двух стран провели переговоры в узком составе. Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан заинтересован в установлении более тесных отношений с Албанией.

Казахстан и Албания намерены сотрудничать в сфере туризма.