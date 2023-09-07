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    12:35, 07 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Казахстан и Албания намерены запустить прямые авиарейсы между столицами

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстан и Албания намерены сотрудничать в сфере туризма. Об этом было заявлено по итогам встречи Главы государства Касым-Жомарт Токаева с Президентом Албании Байрамом Бегаем в Акорде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Говоря о существующих возможностях в туризме, энергетике, транспорте и любой сфере, говоря об этих возможностях, нам нужно подумать о запуске прямых рейсов между нашими столицами. Еще раз хочу повторить, что Казахстан весьма заинтересован в развитии сотрудничества. Мы будем прилагать все усилия, чтобы получить существенные результаты. Я очень рад установить с Вами личный контакт, познакомиться», - резюмировал Касым-Жомарт Токаев.

    Президент Албании Байрам Бегай выразил благодарность казахстанской стороне за гостеприимство.

    «Благодарю за ваше гостеприимство. Это наша первая встреча отмечает начало нашего диалога. Надеемся, что взаимодействие будет продолжаться в соответствии с нашими целями по расширению связи между Албанией и Казахстаном, по укреплению и наращиванию взаимодействия и сотрудничества и гуманитарных контактов между нашими странами. Дипломатические отношения между Казахстаном и Албанией получили новый виток в сентябре. Приглашаю нанести визит в Албанию, увидеть страны Балканского полуострова. Мы готовы продвигать и поддерживать двусторонние отношения между Албанией и Казахстаном», - заявил Байрам Бегай.


    Теги:
    Президент Казахстана Авиация Внешняя политика Казахстана Транспорт Интеграция и партнерство Международная деятельность Президент Албания
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