Казахстан и Албания намерены запустить прямые авиарейсы между столицами

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстан и Албания намерены сотрудничать в сфере туризма. Об этом было заявлено по итогам встречи Главы государства Касым-Жомарт Токаева с Президентом Албании Байрамом Бегаем в Акорде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Говоря о существующих возможностях в туризме, энергетике, транспорте и любой сфере, говоря об этих возможностях, нам нужно подумать о запуске прямых рейсов между нашими столицами. Еще раз хочу повторить, что Казахстан весьма заинтересован в развитии сотрудничества. Мы будем прилагать все усилия, чтобы получить существенные результаты. Я очень рад установить с Вами личный контакт, познакомиться», - резюмировал Касым-Жомарт Токаев.

Президент Албании Байрам Бегай выразил благодарность казахстанской стороне за гостеприимство.

«Благодарю за ваше гостеприимство. Это наша первая встреча отмечает начало нашего диалога. Надеемся, что взаимодействие будет продолжаться в соответствии с нашими целями по расширению связи между Албанией и Казахстаном, по укреплению и наращиванию взаимодействия и сотрудничества и гуманитарных контактов между нашими странами. Дипломатические отношения между Казахстаном и Албанией получили новый виток в сентябре. Приглашаю нанести визит в Албанию, увидеть страны Балканского полуострова. Мы готовы продвигать и поддерживать двусторонние отношения между Албанией и Казахстаном», - заявил Байрам Бегай.