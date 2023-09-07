РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:41, 07 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Казахстан заинтересован в установлении более тесных отношений с Албанией – Президент РК

    None
    None
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев и Президент Албании Байрам Бегай провели переговоры в узком составе в Акорде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Глава государства поблагодарил Президента Албании за то, что он принял приглашение и посетил столицу Казахстана.

    «Это первый в истории визит президента Албании в Казахстан. Этот визит чрезвычайно важен с точки зрения развития взаимного сотрудничества. Казахстан очень заинтересован в установлении более тесных отношений с Вашей страной. Мы считаем, что у нас есть возможности для развития взаимовыгодного сотрудничества и связей во многих областях, представляющих взаимный интерес. Весьма символично, что Ваш визит проходит всего за две недели до того, как наши страны будут отмечать 30-летие установления дипломатических отношений, – отметил Касым-Жомарт Токаев.


    В свою очередь Президент Албании выразил признательность Касым-Жомарту Токаеву за приглашение посетить Астану и проявленное гостеприимство

    «Я очень рад быть в Казахстане. Благодарю Вас за приглашение. Как Вы уже сказали, этот визит совпадает с 30-летним юбилеем наших дипломатических отношений. Это говорит о том, что наши политические отношения на хорошем уровне, и теперь нам предстоит еще больше работать, находя возможности для нашего экономического сотрудничества. Я приглашаю Вас посетить Албанию», – заявил Байрам Бегай.


    Теги:
    Президент Казахстана Главная Интеграция и партнерство Президент Албания
    Сейчас читают
    Сегодня, 11:53
    $16 млн задолжало АО «KEGOC» международному банку
    Сегодня, 11:47
    Поправки в законодательство об утилизации боеприпасов принял Мажилис
    Сегодня, 11:36
    Где берут электроэнергию майнинговые компании, работающие в Казахстане
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!