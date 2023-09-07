Казахстан заинтересован в установлении более тесных отношений с Албанией – Президент РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев и Президент Албании Байрам Бегай провели переговоры в узком составе в Акорде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава государства поблагодарил Президента Албании за то, что он принял приглашение и посетил столицу Казахстана.

«Это первый в истории визит президента Албании в Казахстан. Этот визит чрезвычайно важен с точки зрения развития взаимного сотрудничества. Казахстан очень заинтересован в установлении более тесных отношений с Вашей страной. Мы считаем, что у нас есть возможности для развития взаимовыгодного сотрудничества и связей во многих областях, представляющих взаимный интерес. Весьма символично, что Ваш визит проходит всего за две недели до того, как наши страны будут отмечать 30-летие установления дипломатических отношений, – отметил Касым-Жомарт Токаев.

В свою очередь Президент Албании выразил признательность Касым-Жомарту Токаеву за приглашение посетить Астану и проявленное гостеприимство

«Я очень рад быть в Казахстане. Благодарю Вас за приглашение. Как Вы уже сказали, этот визит совпадает с 30-летним юбилеем наших дипломатических отношений. Это говорит о том, что наши политические отношения на хорошем уровне, и теперь нам предстоит еще больше работать, находя возможности для нашего экономического сотрудничества. Я приглашаю Вас посетить Албанию», – заявил Байрам Бегай.