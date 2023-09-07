Маулен Ашимбаев встретился с Президентом Албании

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель Сената Парламента Казахстана Маулен Ашимбаев встретился с Президентом Республики Албания Байрамом Бегай. В ходе встречи были обсуждены перспективы дальнейшего укрепления партнерства и расширения межпарламентского сотрудничества, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

Спикер Сената подчеркнул, что Албания является одним из важных и надежных партнеров Казахстана в Балканском регионе. Вместе с тем, Маулен Ашимбаев акцентировал внимание на важности дальнейшего усиления взаимодействия на межпарламентском уровне, в том числе в рамках международных организаций.

«Важным направлением наших двусторонних отношений являются межпарламентские связи. Группы дружбы с Албанией созданы в обеих Палатах нашего Парламента. Создание аналогичной структуры в Парламенте Албании способствовало бы углублению нашего партнерства. Мы готовы к взаимодействию не только в двустороннем формате, но и в рамках международных парламентских организаций, включая Парламентскую Ассамблею ОБСЕ, Межпарламентский союз», – сказал Маулен Ашимбаев.

Кроме того, в ходе встречи стороны обсудили широкий спектр международной и региональной повестки. Ключевое внимание было уделено вопросам торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.

Также Спикер Сената ознакомил Президента Албании с законотворческой работой Палаты, направленной на реализацию реформ, инициированных Главой государства Касым-Жомартом Токаевым.

В свою очередь, глава Албании высоко оценил проводимые в Казахстане общественно-политические преобразования и выразил заинтересованность в расширении сотрудничества по всем направлениям.