РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:52, 07 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Маулен Ашимбаев встретился с Президентом Албании

    None
    None
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель Сената Парламента Казахстана Маулен Ашимбаев встретился с Президентом Республики Албания Байрамом Бегай. В ходе встречи были обсуждены перспективы дальнейшего укрепления партнерства и расширения межпарламентского сотрудничества, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

    Спикер Сената подчеркнул, что Албания является одним из важных и надежных партнеров Казахстана в Балканском регионе. Вместе с тем, Маулен Ашимбаев акцентировал внимание на важности дальнейшего усиления взаимодействия на межпарламентском уровне, в том числе в рамках международных организаций.


    «Важным направлением наших двусторонних отношений являются межпарламентские связи. Группы дружбы с Албанией созданы в обеих Палатах нашего Парламента. Создание аналогичной структуры в Парламенте Албании способствовало бы углублению нашего партнерства. Мы готовы к взаимодействию не только в двустороннем формате, но и в рамках международных парламентских организаций, включая Парламентскую Ассамблею ОБСЕ, Межпарламентский союз», – сказал Маулен Ашимбаев.

    Кроме того, в ходе встречи стороны обсудили широкий спектр международной и региональной повестки. Ключевое внимание было уделено вопросам торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.


    Также Спикер Сената ознакомил Президента Албании с законотворческой работой Палаты, направленной на реализацию реформ, инициированных Главой государства Касым-Жомартом Токаевым.

    В свою очередь, глава Албании высоко оценил проводимые в Казахстане общественно-политические преобразования и выразил заинтересованность в расширении сотрудничества по всем направлениям.


    Теги:
    Сенат Международная деятельность РК для mail.ru Международная деятельность Парламент
    Сейчас читают
    Сегодня, 11:53
    $16 млн задолжало АО «KEGOC» международному банку
    Сегодня, 11:47
    Поправки в законодательство об утилизации боеприпасов принял Мажилис
    Сегодня, 11:36
    Где берут электроэнергию майнинговые компании, работающие в Казахстане
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!