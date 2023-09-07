АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президенты Казахстана и Албании провели переговоры в расширенном составе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Стороны обсудили ключевые вопросы казахско-албанского партнерства, уделив особое внимание укреплению торгово-экономического, транспортно-логистического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что у Казахстана и Албании имеются большие возможности и потенциал для дальнейшего укрепления связей.

«Мы рассматриваем Албанию как очень важного партнера на Балканском полуострове, и это решающий момент, чтобы получить практические результаты в плане нашего взаимного сотрудничества. Между Казахстаном и Албанией есть много общего. Мы являемся мультиэтническими и мультирелигиозными странами, в то же время большинство населения составляют мусульмане. Необходимо развивать наше сотрудничество и контакты в крупных международных организациях, таких как ООН, ОБСЕ, ОИС», – сказал Глава государства.

Президент заявил о необходимости установления прямого авиасообщения между Астаной и Тираной.

«Говоря о существующих возможностях в области туризма, транспорта, энергетики и других сферах, необходимо рассмотреть возможность открытия прямого авиасообщения между нашими столицами. Еще раз хочу сказать, что Казахстан очень заинтересован в развитии нашего сотрудничества, и мы будем делать все возможное для достижения практических результатов», – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Байрам Бегай высоко оценил состояние двустороннего сотрудничества

«Наша первая встреча олицетворяет начало нашего диалога. Надеемся, что наше взаимодействие будет продолжаться в соответствии с общими целями по расширению связей между Албанией и Казахстаном, а также по наращиванию сотрудничества и гуманитарных контактов. У нас также имеются большие возможности для экономического сотрудничества. Мы можем использовать это окно возможностей. Мы бы хотели укрепить взаимодействие в горнодобывающей отрасли, энергетике, а также в таких сферах, как сельское хозяйство, туризм, инфраструктурное развитие», – отметил лидер Албании.

По итогам переговоров Президенты Касым-Жомарт Токаев и Байрам Бегай приняли Совместное заявление.