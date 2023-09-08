Законопроект по обеспечению безопасности детей разработали в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В нынешнем Послании Народу Казахстана Президент Касым-Жомарт Токаев потребовал ужесточить наказания за любые формы насилия в отношении детей. Уполномоченный по правам ребенка в РК Динара Закиева вместе с депутатами Парламента разработали законопроект по обеспечению безопасности детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках Межведомственного совещания в Генеральной прокуратуре мною был представлен законопроект по обеспечению безопасности детей. Предлагаю вашему вниманию основные положения (всего 55 позиций в 4 Кодексах и 10 законах). В течение сентября планируется обсуждение законопроекта с НПО, общественностью на разных площадках, а затем он будет направлен на заключение Правительства, экспертизы, будет обсуждаться в рабочих группах Мажилиса Парламента РК. Всех заинтересованных экспертов и общественные организации приглашаем к обсуждению. Прошу направить заявку мне лично», - написала Динара Закиева в Facebook.

Учитывая вопросы, которые возникли вокруг инициативы Генеральной прокуратуры, детский омбудсмен пояснила, что профилактические мероприятия, посещения касаются только семей, состоящих на учете по неблагополучию, связанных с алкоголизмом и т.п. Сегодня на таком учете состоят около 7 тысяч семей. В этих семьях проживает 12 тысяч детей, они находятся в зоне риска.

По ее словам, 70% нарушений прав детей и преступлений против них, особенно против половой неприкосновенности, связаны именно с отсутствием своевременной адресной, комплексной помощи, профилактических мероприятий для семей, состоящих на учете по неблагополучию.

Посыл инициативы Генеральной прокуратуры именно такой, он не предусматривает никаких законодательных изменений и реализуется только в правовом поле в соответствии с существующим законодательством.

Таким образом, Динара Закиева предлагает ввести в Уголовный кодекс статью «Насилие в отношении несовершеннолетнего», охватывающую все формы деяний, связанных с применением физического насилия и жестокого обращения в отношении несовершеннолетних с ужесточением наказания посредством пересмотра норм статьи 140 УК РК.

По ее мнению, также нужно ввести обязательный курс психологической помощи для совершивших деяния, связанные с жестоким обращением с детьми.

Депутаты вместе с детским омбудсменом предлагают исключить примирение сторон по преступлениям, связанным с физическим насилием и жестоким обращением в отношении несовершеннолетних. Также предлагается ужесточить и обеспечить неотвратимость наказания путем исключения ограничения свободы.

В Уголовный кодекс предлагается ввести статью «Приставание сексуального характера к несовершеннолетним» и предусмотреть пробационный контроль. Также депутаты намерены ужесточить наказание за преступления против половой неприкосновенности. Отмечено предусмотреть только пожизненное заключение.

Кроме того, законопроектом предусматриваются меры, направленные на обеспечение безопасности детской инфраструктуры, создания инфраструктуры помощи семьям (закреплению функционирования центров поддержки семьи, создание единого контакт-центра и телефона доверия для семей, женщин и детей).