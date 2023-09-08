Сложная ситуация на полях Костанайской области: что говорит управление сельского хозяйства

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - О проблеме аграриев сообщила Ассоциация сельхозтоваропроизводителей Костанайской области. По мнению представителя ассоциации и директора ТОО «Алтын инвест 2000» Светланы Михайленко, ситуация на полях сложная, и она может перейти в трагическую для урожая. Виной всему сильные дожди – именно они могут усугубить ситуацию с осыпанием, прорастанием и качеством зерна, следовательно, и огромным недобором семян, передает МИА «Казинформ»

Погодные условия стали причиной беспокойства. По данным аграриев, уже сейчас порядка 20% урожая этого года начало прорастать на корню, остальное зерно будет убираться с повышенной влажностью, которое необходимо будет сушить, но в этом случае потеряется его всхожесть. Поэтому Ассоциация сельхозтоваропроизводителей Костанайской области обратилась в Продкорпорацию с просьбой зарезервировать из имеющегося запаса зерна семенной фонд из товарных партий. По их словам, такой опыт уже имеется.

«Ситуация с семенами может сложиться очень критичной, потому что из-за дождей остается очень много неубранных полей, и будет ли всхожесть у этого зерна не понятно. От представителей Ассоциации мы обратились в Продкорпорацию, где хранится более 1 млн тонн зерна, с просьбой проверить госресурсы на всхожесть. И если зерно соответствует семенным кондициям, то сделать резерв и не мешать его с новым сырым урожаем. Для того чтобы на посевную мы были обеспечены семенами, нужно предусмотреть все варианты решения проблемы. И делать это нужно уже сейчас», - отметил исполняющий директор Ассоциации сельхозтоваропроизводителей Костанайской области Владимир Дранчук.

Однако в управлении сельского хозяйства успокоили. Там заявили, что вопрос на контроле, и на следующий год, с учетом погодных условий этого сезона заготовят максимальный запас семян. Уточняют, что для реализации остался и прошлогодний резерв.

«Для производства семян под посев 2024 года в области имеется 27 семеноводческих хозяйств, в том числе 15 элитно-семеноводческих. Учитывая неблагоприятные погодные условия уборочных работ текущего года, с целью обеспеченности сельхозформирований семенами, семеноводческие хозяйства заготовят максимально возможные объемы семян для реализации их сельхозформированиям внутри области. Кроме того, в семхозах имеются нереализованные объемы семян прошлого года, которые имеют высокий процент всхожести и пригодны для посева», – отметили в управлении сельского хозяйства и земельных отношений акимата Костанайской области.

Также подчеркнули, что в области имеется 19 реализаторов семян, которые завозят семена из соседних областей и Российской Федерации.