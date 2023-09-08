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    11:49, 08 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Учащиеся устроили давку после уроков в кокшетауской школе

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – После распространённого в соцсетях ролика с давкой учащихся, произошедшей в стенах школы-гимназии №1 города Кокшетау, руководство школы, не принявшее необходимые меры, было привлечено к дисциплинарной ответственности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В соцсетях набирает популярность ролик, на котором учащиеся школы-гимназии №1 города Кокшетау устроили давку в коридоре учебного заведения. При этом некоторые дети падают на пол.

    Комментарии произошедшего корреспонденту Казинформа дали в управлении образования Акмолинской области.

    Так, по информации пресс-службы ведомства, в школе-гимназии №1 города Кокшетау обучается 2866 детей в две смены. Организация образования не относится к числу трехсменных. Занятия проходят в штатном режиме.

    «После опубликованного ролика в социальных сетях управлением образования Акмолинской области проведено служебное расследование. Установлено, что факт произошел по завершении учебных занятий, когда в школьный коридор одновременно вышли из учебных кабинетов все классы. Сейчас администрацией школы отрегулировано расписание, график выхода учащихся на перемены и выхода с занятий», - пояснили в ведомстве.

    Руководство школы, своевременно не принявшее необходимые меры, привлечено к дисциплинарной ответственности.


    Теги:
    Акмолинская область Образование Происшествия школа Происшествия, ЧС
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