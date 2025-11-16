Новый вице-министр и председатель комитета: кадровые назначения за неделю в Казахстане

Постановлением Правительства на этой неделе вице-министром энергетики назначен Ерлан Акбаров. Трудовую деятельность он начал в 1998 году оператором АО «УзеньМунайГаз» в городе Жана-Озен. После работал в Таразе в период 2002–2005 гг. инженером-геологом АО «Казбургаз». С 2005 по 2012 год был начальником отдела, заместитель генерального директора, генеральный директор ТОО «Амангелді Газ» АО «КазТрансГаз». После год трудился заместителем гендиректора ТОО «Caspian Contractors Trust» в Алматы. С 2013 по 2018 год возглавлял это же ТОО в Караганде. В 2018–2019 гг. был заместителем руководителя, руководителем Южно-Казахстанского межрегионального департамента геологии и недропользования Комитета геологии и недропользования МИИР РК. В 2020–2021 гг. — заместитель председателя правления АО «Национальная геологоразведочная компания «Казгеология». С 2021 по 2022 год — заместитель директора ТОО «Казкенгео». После год был председателем Комитета геологии Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.С мая 2023 года по настоящее время занимал должность председателя Комитета геологии Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, после реорганизованного в Министерство промышленности и строительства РК.

Булат Танабергенов на этой неделе стал председателем Комитета по защите прав потребителей. Окончил Учетно-торговый колледж Актюбинского Облпотребсоюза, Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, Казахско-русский международный университет. Работать начал в 1993 году учителем математики в Мартукском районе Актюбинской области. Госслужбу начала с 2002, работал в структуре акимата Актобе от ведущего специалиста до заместителя начальника ГУ, в городских отделах образования, внутренней политики, финансов, экономики и бюджетного планирования. В 2009 году стал заместителем директора департамента Агентства РК по регулированию естественных монополий по Актюбинской области. С 2010 по 2012 год — заместитель, начальник Налогового управления по городу Актобе.

В период 2012–2016 гг. был руководителем департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по Актюбинской области. С 2016 по 2023 год — руководитель департамента Комитета по регулированию естественных монополий по Астане. C марта 2023 года по настоящее время занимал должность заместителя председателя Комитета по защите прав потребителей МТИ РК.

На этой неделе экс-министр экологии Зульфия Сулейменова стала послом по особым поручениям Министерства иностранных дел Казахстана. С 2014 года начала работать научным сотрудником отдела региональной и глобальной безопасности Центра глобальной политики и безопасности. В период с 2020 по 2021 год была заместителем директора департамента экологической политики и устойчивого развития, а затем департамента климатической политики и зеленых технологий Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК. После была консультантом дивизионов по окружающей среде и развитию, энергетики, а также макроэкономической политики и финансирования развития Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана, офисах Программы развития ООН в Казахстане и Туркменистане, научным сотрудником Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК (КИСИ).

В 2021 году были избрана депутатом Мажилиса Парламента Республики Казахстан VII созыва, член Комитета по международным делам, обороне и безопасности. С 2022 по 2023 год занимала пост вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК, а в январе 2023 года была назначена министром экологии и природных ресурсов. С 21 сентября 2023 года по 25 сентября 2025 года занимала должность Советника Президента — Специального представителя Президента РК по международному экологическому сотрудничеству.

Должность советника директора Телерадиокомплекса Президента Республики Казахстан получил журналист Ерболат Мухамеджан. Лауреат государственной молодежной премии «Дарын», обладатель ордена «Құрмет», известный тележурналист и продюсер. В разные годы работал в ведущих национальных телеканалах. Имеет опыт работы в сфере образования и государственного управления: занимал руководящие позиции в Maqsut Narikbayev University, а также работал в системе Министерства образования и науки. Занимается разработкой и реализацией медиаинициатив и является автором телевизионного проекта «Уәде».

Даурен Есимсеитов назначен главой аппарат МЧС РК. Ранее он работал директором департамента тылового обеспечения, заместителем директора департамента финансов и государственных закупок Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан. В разные годы занимал должности в государственных органах и квазигосударственном секторе.

В области Жетысу сменился руководитель департамента юстиции. Приказом Министра юстиции РК на должность назначен Жандос Бексултан. До назначения занимал пост заместителя руководителя в этом же ведомстве. Профессиональную деятельность в органах юстиции начал в 2009 году и имеет опыт работы в правовой сфере и государственном управлении.

Бывший заместитель акима Семея Бекжан Бапышев на этой неделе назначен руководителем управления строительства области Абай. Бекжан Бапышев трудовую деятельность начал стажером в аппарате акима района Алматы города Астаны. С 2013 по 2015 год работал главным специалистом в отделах производственно-технического обеспечения, жизнеобеспечения и инфраструктуры аппарата акима района Сарыарка. В 2015–2016 годах трудился в аппарате акима района Алматы, где входил в комиссию по легализации имущества. Позднее занимал должности техника, главного специалиста и руководителя производственно-технического отдела.

В разные годы возглавлял отдел инфраструктуры в аппарате акима района Есиль города Астаны, а также отдел благоустройства и производственно-технического обеспечения в аппарате акима района Алматы. В дальнейшем был назначен заместителем акима района Алматы города Астаны.