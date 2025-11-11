РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    02:23, 11 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Жандос Бексултан назначен главой департамента юстиции области Жетысу

    Приказом Министерства юстиции РК Жандос Бексултан назначен руководителем департамента юстиции области Жетысу, передает агентство Kazinform.

    о
    Фото: gov.kz

    Нового руководителя коллективу департамента представил вице-министр юстиции Даниэль Ваисов.

    До назначения Жандос Бексултан занимал должность заместителя руководителя департамента юстиции области Жетісу Министерства юстиции РК. Профессиональную деятельность в органах юстиции начал в 2009 году и имеет опыт работы в правовой сфере и государственном управлении.

    Ранее сообщалось о назначении новых руководителей департамента юстиции в Мангистауской области и области Улытау.

    Теги:
    Кадровые назначения Минюст Область Жетысу Назначения Юстиция
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Сейчас читают