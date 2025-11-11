02:23, 11 Ноябрь 2025 | GMT +5
Жандос Бексултан назначен главой департамента юстиции области Жетысу
Приказом Министерства юстиции РК Жандос Бексултан назначен руководителем департамента юстиции области Жетысу, передает агентство Kazinform.
Нового руководителя коллективу департамента представил вице-министр юстиции Даниэль Ваисов.
До назначения Жандос Бексултан занимал должность заместителя руководителя департамента юстиции области Жетісу Министерства юстиции РК. Профессиональную деятельность в органах юстиции начал в 2009 году и имеет опыт работы в правовой сфере и государственном управлении.
