Жандос Бексултан назначен главой департамента юстиции области Жетысу

Нового руководителя коллективу департамента представил вице-министр юстиции Даниэль Ваисов.

До назначения Жандос Бексултан занимал должность заместителя руководителя департамента юстиции области Жетісу Министерства юстиции РК. Профессиональную деятельность в органах юстиции начал в 2009 году и имеет опыт работы в правовой сфере и государственном управлении.

Ранее сообщалось о назначении новых руководителей департамента юстиции в Мангистауской области и области Улытау.