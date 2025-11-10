Бывший заместитель акима Семея Бекжан Бапышев назначен на новую должность

Бекжан Бапышев родился в 1989 году в Восточно-Казахстанской области.

В 2011 году окончил Восточно-Казахстанский университет имени С. Аманжолова по специальности «Юриспруденция».

В 2024 году завершил обучение в магистратуре Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан по специальности «Государственная политика».

Трудовую деятельность начал стажером в аппарате акима района Алматы города Астаны.

С 2013 по 2015 год работал главным специалистом в отделах производственно-технического обеспечения, жизнеобеспечения и инфраструктуры аппарата акима района Сарыарка.

В 2015–2016 годах трудился в аппарате акима района Алматы, где входил в комиссию по легализации имущества. Позднее занимал должности техника, главного специалиста и руководителя производственно-технического отдела.

В разные годы возглавлял отдел инфраструктуры в аппарате акима района Есиль города Астаны, а также отдел благоустройства и производственно-технического обеспечения в аппарате акима района Алматы. В дальнейшем был назначен заместителем акима района Алматы города Астаны.

До нового назначения Бекжан Бапышев занимал должность заместителя акима города Семей.

Ранее сообщалось, что в области Абай назначили руководителя управления физической культуры и спорта.