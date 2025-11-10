РУ
    15:00, 10 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Бывший заместитель акима Семея Бекжан Бапышев назначен на новую должность

    Бекжан Бапышев был назначен руководителем управления строительства области Абай, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата региона.

    Фото: акимат области Абай

    Бекжан Бапышев родился в 1989 году в Восточно-Казахстанской области. 

    В 2011 году окончил Восточно-Казахстанский университет имени С. Аманжолова по специальности «Юриспруденция».

    В 2024 году завершил обучение в магистратуре Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан по специальности «Государственная политика».

    Трудовую деятельность начал стажером в аппарате акима района Алматы города Астаны.

    С 2013 по 2015 год работал главным специалистом в отделах производственно-технического обеспечения, жизнеобеспечения и инфраструктуры аппарата акима района Сарыарка.

    В 2015–2016 годах трудился в аппарате акима района Алматы, где входил в комиссию по легализации имущества. Позднее занимал должности техника, главного специалиста и руководителя производственно-технического отдела.

    В разные годы возглавлял отдел инфраструктуры в аппарате акима района Есиль города Астаны, а также отдел благоустройства и производственно-технического обеспечения в аппарате акима района Алматы. В дальнейшем был назначен заместителем акима района Алматы города Астаны.

    До нового назначения Бекжан Бапышев занимал должность заместителя акима города Семей.

    Ранее сообщалось, что в области Абай назначили руководителя управления физической культуры и спорта.

    Анастасия Палагутина
    Анастасия Палагутина
    Автор
