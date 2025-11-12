РУ
    18:30, 11 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Ерлан Акбаров назначен вице-министром энергетики Казахстана

    Постановлением Правительства Ерлан Акбаров назначен на должность вице-министра энергетики, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

    Ерлан Акбаров назначен вице-министром энергетики РК
    Фото: Правительство РК

    Родился в 1975 году в Южно-Казахстанской области. Окончил Казахский национальный технический университет, Таразский государственный университет им. М. Х. Дулати, Карагандинский государственный технический университет.

    Трудовую деятельность начал в 1998 году оператором АО «УзеньМунайГаз», г. Жана-Озен.

    2002–2005 гг. — инженер-геолог АО «Казбургаз», г. Тараз.

    2005–2012 гг. — начальник отдела, заместитель генерального директора, генеральный директор ТОО «Амангелді Газ» АО «КазТрансГаз», г. Тараз.

    2012–2013 гг. — заместитель генерального директора ТОО «Caspian Contractors Trust», г. Алматы.

    2013–2018 гг. — генеральный директор ТОО «Caspian Contractors Trust», г. Караганды.

    2018–2019 гг. — заместитель руководителя, руководитель Южно-Казахстанского межрегионального департамента геологии и недропользования Комитета геологии и недропользования МИИР РК.

    2020–2021 гг. — заместитель председателя правления АО «Национальная геологоразведочная компания „Казгеология“.

    2021–2022 гг. — заместитель директора ТОО «Казкенгео».

    2022–2023 гг. — председатель Комитета геологии Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

    С мая 2023 года по настоящее время занимал должность председателя Комитета геологии Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, после реорганизованного в Министерство промышленности и строительства РК.

    Кудайберген Арымбек освобожден от должности вице-министра энергетики.

