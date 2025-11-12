Назначен председатель Комитета по защите прав потребителей МТИ РК

Родился в 1976 году. Окончил Учетно-торговый колледж Актюбинского Облпотребсоюза, Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, Казахско-русский международный университет.

Трудовую деятельность начал в 1993 году учителем математики в Мартукском районе Актюбинской области.

1999–2000 гг. — оператор в АО «Акбулак», г. Актобе.

2001–2002 гг. — такелажник в ТОО «Стройдеталь», г. Актобе.

С 2002 по 2009 гг. работал в структуре акимата г. Актобе от ведущего специалиста до заместителя начальника ГУ, в городских отделах образования, внутренней политики, финансов, экономики и бюджетного планирования.

2009–2010 гг. — заместитель директора департамента Агентства РК по регулированию естественных монополий по Актюбинской области.

2010–2012 гг. — заместитель, начальник Налогового управления по г Актобе.

2012–2016 гг. — руководитель департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по Актюбинской области.

2016–2023 гг. — руководитель департамента Комитета по регулированию естественных монополий по Астане.

C марта 2023 года по настоящее время занимал должность заместителя председателя Комитета по защите прав потребителей МТИ РК.

Ранее Аскар Тынысбеков был освобожден от должности председателя Комитета по защите прав потребителей МТИ РК.

Ранее постановлением Правительства Ерлана Акбарова назначили на должность вице-министра энергетики.