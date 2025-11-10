РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:44, 10 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Ерболат Мухамеджан назначен советником в ТРК Президента РК

    Журналист и автор ряда телепроектов Ерболат Амангелдиулы Мухамеджан назначен советником директора Телерадиокомплекса Президента Республики Казахстан, передает агентство Kazinform. 

    Ерболат Мухамеджан назначен советником в ТРК Президента РК
    Фото: Пресс-служба ТРК Президента РК

    Ерболат Мухамеджан — лауреат государственной молодежной премии «Дарын», обладатель ордена «Құрмет», известный тележурналист и продюсер.

    В разные годы работал в ведущих национальных телеканалах, создавал авторские аналитические программы, инициировал образовательные проекты в сфере медиа.

    Имеет опыт работы в сфере образования и государственного управления: занимал руководящие позиции в Maqsut Narikbayev University, а также работал в системе Министерства образования и науки.

    Проходил профессиональные стажировки на Bloomberg TV в Гонконге и Лондоне, участвовал в программах Европейского Союза в Брюсселе и World Journalists Forum в Южной Корее.

    Занимается разработкой и реализацией медиаинициатив и является автором телевизионного проекта «Уәде».

    Теги:
    Кадровые назначения ТРК Президента Назначения Журналист
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор
    Сейчас читают