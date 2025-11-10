Ерболат Мухамеджан назначен советником в ТРК Президента РК

Ерболат Мухамеджан — лауреат государственной молодежной премии «Дарын», обладатель ордена «Құрмет», известный тележурналист и продюсер.

В разные годы работал в ведущих национальных телеканалах, создавал авторские аналитические программы, инициировал образовательные проекты в сфере медиа.

Имеет опыт работы в сфере образования и государственного управления: занимал руководящие позиции в Maqsut Narikbayev University, а также работал в системе Министерства образования и науки.

Проходил профессиональные стажировки на Bloomberg TV в Гонконге и Лондоне, участвовал в программах Европейского Союза в Брюсселе и World Journalists Forum в Южной Корее.

Занимается разработкой и реализацией медиаинициатив и является автором телевизионного проекта «Уәде».