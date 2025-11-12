РУ
    16:22, 12 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Назначен руководитель аппарата МЧС Казахстана

    Приказом МЧС РК от 12 ноября руководителем аппарата Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан назначен Даурен Есимсеитов, передает агентство Kazinform.

    Даурен Есимсеитов
    Фото: МЧС РК

    Даурен Есимсеитов родился в 1984 году. Окончил Казахский гуманитарно-юридический университет по специальности «юриспруденция».

    Ранее работал директором департамента тылового обеспечения, заместителем директора департамента финансов и государственных закупок Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

    В разные годы занимал должности в государственных органах и квазигосударственном секторе.

    Награжден государственной наградой медалью «Жауынгерлік ерлігі үшін» (2023 г.).

    Ранее был назначен председатель Комитета по защите прав потребителей МТИ РК.

    Кадровые назначения МЧС Назначения
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
