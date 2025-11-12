Назначен руководитель аппарата МЧС Казахстана

Даурен Есимсеитов родился в 1984 году. Окончил Казахский гуманитарно-юридический университет по специальности «юриспруденция».

Ранее работал директором департамента тылового обеспечения, заместителем директора департамента финансов и государственных закупок Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

В разные годы занимал должности в государственных органах и квазигосударственном секторе.

Награжден государственной наградой медалью «Жауынгерлік ерлігі үшін» (2023 г.).

Ранее был назначен председатель Комитета по защите прав потребителей МТИ РК.