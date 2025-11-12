16:22, 12 Ноябрь 2025 | GMT +5
Назначен руководитель аппарата МЧС Казахстана
Приказом МЧС РК от 12 ноября руководителем аппарата Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан назначен Даурен Есимсеитов, передает агентство Kazinform.
Даурен Есимсеитов родился в 1984 году. Окончил Казахский гуманитарно-юридический университет по специальности «юриспруденция».
Ранее работал директором департамента тылового обеспечения, заместителем директора департамента финансов и государственных закупок Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
В разные годы занимал должности в государственных органах и квазигосударственном секторе.
Награжден государственной наградой медалью «Жауынгерлік ерлігі үшін» (2023 г.).
