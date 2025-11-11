Экс-министр экологии Зульфия Сулейменова получила новое назначение

Информацию о назначении подтвердили в пресс-службе МИД.

Зульфия Сулейменова родилась в 1990 году в городе Актобе. Окончила Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилева, международные отношения (бакалавриат, магистратура); Национальный институт политических исследований Японии по программе «Безопасность и международные исследования», PhD доктор.

Трудовая деятельность:

научный сотрудник отдела региональной и глобальной безопасности Центра глобальной политики и безопасности (с 2014 года);

заместитель директора департамента экологической политики и устойчивого развития, заместитель директора департамента климатической политики и зеленых технологий Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК (2020-2021);

консультант дивизионов по окружающей среде и развитию, энергетики, а также макроэкономической политики и финансирования развития Экономической и социальной комиссии Организации Объединенных Наций (ООН) для Азии и Тихого океана (Бангкок, Таиланд), офисах Программы развития ООН в Казахстане и Туркменистане;

научный сотрудник Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК (КИСИ);

депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VII созыва, член Комитета по международным делам, обороне и безопасности (2021-2022);

вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК (2022-2023).

В январе 2023 года была назначена министром экологии и природных ресурсов.

1 сентября 2023 года освобождена от должности.

С 21 сентября 2023 года по 25 сентября 2025 года занимала должность Советника Президента — Специального представителя Президента РК по международному экологическому сотрудничеству.