    10:37, 11 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Экс-министр экологии Зульфия Сулейменова получила новое назначение

    Зульфия Сулейменова назначена послом по особым поручениям Министерства иностранных дел Казахстана, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Зульфия Сулейменова
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    Информацию о назначении подтвердили в пресс-службе МИД.

    Зульфия Сулейменова родилась в 1990 году в городе Актобе. Окончила Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилева, международные отношения (бакалавриат, магистратура); Национальный институт политических исследований Японии по программе «Безопасность и международные исследования», PhD доктор.

    Трудовая деятельность:

    • научный сотрудник отдела региональной и глобальной безопасности Центра глобальной политики и безопасности (с 2014 года);
    • заместитель директора департамента экологической политики и устойчивого развития, заместитель директора департамента климатической политики и зеленых технологий Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК (2020-2021);
    • консультант дивизионов по окружающей среде и развитию, энергетики, а также макроэкономической политики и финансирования развития Экономической и социальной комиссии Организации Объединенных Наций (ООН) для Азии и Тихого океана (Бангкок, Таиланд), офисах Программы развития ООН в Казахстане и Туркменистане;
    • научный сотрудник Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК (КИСИ);
    •  депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VII созыва, член Комитета по международным делам, обороне и безопасности (2021-2022);
    • вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК (2022-2023).

    В январе 2023 года была назначена министром экологии и природных ресурсов.

    1 сентября 2023 года освобождена от должности.

    С 21 сентября 2023 года по 25 сентября 2025 года занимала должность Советника Президента — Специального представителя Президента РК по международному экологическому сотрудничеству.

