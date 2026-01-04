Новые лица в регионах и отставки в центре — кадровые назначения в Казахстане

Одним из наиболее заметных кадровых сообщений стало распоряжение Главы государства об освобождении Марии Хаджиевой от должности заместителя председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка.

Фото: АРРФР

Мария Хаджиева работала в системе финансового надзора и регулирования с середины 2000-х, прошла путь от юридического блока Национального Банка и надзорных подразделений до руководящих должностей в инфраструктуре рынка ценных бумаг и с 26 декабря 2019 года занимала пост зампредседателя АРРФР.

В образовательном блоке Правительство назначило Жайыка Шарабасова вице-министром просвещения.

Фото: primeminister.kz

Он ранее работал в системе внутренней политики и религиозных вопросов, затем — в экономическом и региональном блоке, в профильных Министерствах, в 2017–2019 годах был заместителем акима Павлодарской области, а в последние годы занимал руководящие позиции в Администрации Президента, отвечая за социально-экономический мониторинг и политику.

Кадровые изменения затронули и крупные города. В Шымкенте завершили формирование нового управления молодежной политики, созданного в результате реорганизации, и назначили руководителем Азамата Парманова.

Фото: акимат Шымкента

Он начинал карьеру в органах госдоходов, затем перешел в систему акимата и работал на районном и городском уровнях, в последние годы занимая должности заместителя акима районов Шымкента.

В Костанайской области на неделе обновился корпус районных прокуроров.

Фото: ГП РК

Назначения получили Серик Ганиматов (Камыстинский район), Бауржан Габбасов (Алтынсаринский район), Мейрам Кузбаев (Аулиекольский район), Кайрат Абдиров (Костанайский район), Турар Телемисов (Денисовский район), Ерлан Майоров (Федоровский район), Ерлан Сарсенов (Мендыкаринский район), Алмат Исагулов (Карабалыкский район). Информация об этих кадровых решениях была размещена на официальном ресурсе прокуратуры области.

Отдельно кадровая повестка прозвучала в Алматы — на внеочередной сессии городского маслихата председателем ревизионной комиссии по городу назначили Ардака Байымбетова.

Кадр из видео

Он имеет опыт в государственном аудите. В разные годы работал главным экспертом-государственным аудитором отдела государственного аудита, главным консультантом-государственным аудитором сектора аудита развития человеческого капитала Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета. И в последнее время был директором департамента внутреннего аудита Министерства энергетики — государственным аудитором.

В Атырауской области распоряжением акима руководителем управления природных ресурсов и регулирования природопользования назначили Ерболата Умарова.

Фото: акимат Атырауской области

В его послужном списке — работа в природоохранном и управленческом блоке региона, а также опыт акима Макатского района, руководителя департамента экологии по Северо-Казахстанской области и заместителя акима города Атырау.

А «двухходовым» решением недели стало кадровое движение Нуртаса Карипбаева. Сначала он был освобожден от должности председателя Комитета индустрии туризма Министерства туризма и спорта в связи с переходом на другую работу, а затем назначен заместителем акима области Улытау, где, как сообщалось, будет курировать экономику, финансы, предпринимательство и промышленность, госзакупки, занятость и соцпрограммы, а также здравоохранение. До этого он работал в Комитете туриндустрии: с 2022 по 2024 годы — заместителем председателя, с 2024 года — председателем.

Фото: Комитет индустрии туризма Министерства туризма и спорта Республики Казахстан

Завершила неделю региональная новость из Туркестанской области. По согласованию с Администрацией Президента на должность заместителя акима назначили Каната Кайыпбека.

Фото: акимат Туркестанской области

В должности он будет курировать экономический и финансовый блок, предпринимательство и торговлю, госактивы, госзакупки и бюджетное планирование.