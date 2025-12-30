Назначен председатель ревизионной комиссии по Алматы
На внеочередной XL сессии городского маслихата Алматы председателем ревизионной комиссии по городу Алматы назначен Ардак Байымбетов, передает корреспондент агентства Kazinform.
Он окончил Кокшетауский институт экономики и менеджмента в 2001 году, а в 2013 году — Карагандинский государственный университет имени Е. А. Букетова.
В разные годы работал главным экспертом-государственным аудитором отдела государственного аудита Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета, главным консультантом-государственным аудитором сектора аудита развития человеческого капитала Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета, главным консультантом-государственным аудитором отдела аудита социальной сферы и правопорядка, а также занимал другие должности.
С 2022 по 2024 годы занимал должность заместителя руководителя ГУ «Управление материально-технического обеспечения» Управления делами Президента РК.
До назначения председателем ревизионной комиссии по Алматы был директором департамента внутреннего аудита Министерства энергетики РК — государственным аудитором.
Напомним, в августе этого года председатель ревизионной комиссии по городу Алматы Алтай Бердикулов ушел со своей должности.