Назначен председатель ревизионной комиссии по Алматы

Он окончил Кокшетауский институт экономики и менеджмента в 2001 году, а в 2013 году — Карагандинский государственный университет имени Е. А. Букетова.

В разные годы работал главным экспертом-государственным аудитором отдела государственного аудита Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета, главным консультантом-государственным аудитором сектора аудита развития человеческого капитала Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета, главным консультантом-государственным аудитором отдела аудита социальной сферы и правопорядка, а также занимал другие должности.

С 2022 по 2024 годы занимал должность заместителя руководителя ГУ «Управление материально-технического обеспечения» Управления делами Президента РК.

До назначения председателем ревизионной комиссии по Алматы был директором департамента внутреннего аудита Министерства энергетики РК — государственным аудитором.

Напомним, в августе этого года председатель ревизионной комиссии по городу Алматы Алтай Бердикулов ушел со своей должности.



