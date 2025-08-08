Председатель ревизионной комиссии по Алматы ушел с должности

На внеочередной XXXII сессии маслихата Алматы был рассмотрен вопрос об освобождении от должности председателя Ревизионной комиссии мегаполиса.

Алтай Бердикулов подал заявление об увольнении по собственному желанию. Высшая аудиторская палата РК дала на это согласие. Во время сессии маслихата депутаты также проголосовали «за» и приняли решение об освобождении его от должности.

Временно исполняющим обязанности председателя Ревизионной комиссии по Алматы назначен Данияр Тюркешев.

Напомним, в четверг стало известно, что Алматы Асем Нусипова покинула должность заместителя акима Алматы. Она занимала ее с февраля 2022 года.

В июне этого года ревизионная комиссия по Алматы представила итоги аудита исполнения местного бюджета за 2024 год и указала на ряд недостатков в работе акимата.