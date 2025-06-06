Аудит бюджета Алматы: 11 компаний завершили год с убытками

Председатель ревизионной комиссии по Алматы Алтай Бердикулов дал положительное заключение по исполнению бюджета, отметив его социальную направленность и поступательное развитие механизма финансового контроля.

Объем поступлений в бюджет составил 2 013,2 млрд тенге – на 22,2% больше, чем в 2023 году. Основной вклад обеспечили налоговые поступления – 1 810,9 млрд тенге. Заметный прирост наблюдается и по неналоговым доходам – на 88,2%, до 53,6 млрд тенге.

При этом Алтай Бердикулов обратил внимание на некоторые недостатки:

бюджет города не синхронизирован в полной мере с Планом развития;

отдельные показатели не отвечают принципу «человекоцентричности»;

в Плане развития не предусмотрено никаких показателей по оценке качества воздуха.

– На 2026–2030 годы мы рекомендуем определить показатели, ориентированные на повышение качества жизни, благосостояния и социального благополучия населения, при этом важно обеспечить соблюдение принципа человекоцентричности. Кроме того, следует разработать План развития с обязательным учетом обратной связи от граждан, а также инициировать в Министерство национальной экономики РК вопрос о расширении самостоятельности города в сфере планирования, – сказал Алтай Бердикулов.

Также выявлен ряд системных недостатков: неосвоение 47,1 млрд тенге, наибольшее – по линии управления строительства.

Кроме того, дебиторская задолженность составила 178,1 млрд тенге, в основном по проекту «Комфортная школа».

По итогам 2024 года комиссией выявлены финансовые и процедурные нарушения на общую сумму более 431 млрд тенге. В бюджет возмещено 11,9 млрд тенге – в восемь раз больше, чем годом ранее. Возбуждено 26 административных дел.

Аудит показал, что в Алматы 11 организаций квазигосударственного сектора завершили 2024 год с убытками на общую сумму 26,8 млрд тенге. Среди них:

ТОО «Алматыэлектротранс» «Алматинские тепловые сети» «Алматытеплокоммунэнерго» «Grand Hall Unity» «Almaty Business Development Company» ТОО «Алмтрейд» коммунальное предприятие «Метрополитен», коммунальное предприятие «Алматы Су» коммунальное предприятие «Алматы Тазалык» Служба спасения города Алматы Городской родильный дом №1.

Еще 89 организаций завершили год с прибылью в 17,7 млрд тенге.

В 2025 году планируется провести комплексный аудит ряда крупных предприятий, в том числе «Алматы Су», «Алматы Тазалык» и «Алматыэлектротранс».

Напомним, ранее сообщалось, что акимат Алматы не освоил более 47 млрд бюджетных тенге.



