Акимат Алматы не освоил более 47 млрд бюджетных тенге

На заседании маслихата руководитель управления финансов города Канат Сухамбеков отметил, что в течение года городской бюджет пересматривался четыре раза — не чаще одного раза в квартал. Кроме того, по инициативе Правительства РК в бюджет Алматы шесть раз вносились изменения в связи с корректировками республиканского бюджета.

По итогам исполнения бюджета объем неиспользованных средств составил 47,1 млрд тенге, из которых 43 млрд тенге — по местному бюджету.

Наибольший объем неосвоенных средств пришелся на:

Управление строительства — 27,9 млрд тенге. Основные причины: отказ ведомства от оплаты за некачественное жилье, предусмотренное подрядчиками (24,8 млрд тенге), удержание 5% от суммы договора после ввода объектов в эксплуатацию (885,9 млн тенге), судебные разбирательства по пяти проектам (553,8 млн тенге) и корректировка проектной документации (546 млн тенге).

Управление городской мобильности — 5,3 млрд тенге. Средства не освоены из-за длительных конкурсных процедур (1 млрд тенге), затяжного выкупа земельных участков (952,3 млн тенге), судебных споров (781,6 млн тенге), отставания от графика в связи с близким расположением грунтовых вод (735,8 млн тенге) и затяжной перекладки инженерных сетей (716,5 млн тенге).

Управление занятости и социальных программ — 3,4 млрд тенге. Из них 3,3 млрд тенге не поступили из республиканского бюджета.

Управление энергетики и водоснабжения — 3,3 млрд тенге, в том числе из-за отставания от графика работ (1,2 млрд тенге) и удержания 5% по условиям договоров (439,6 млн тенге).

Управление развития общественных пространств — 2 млрд тенге. Основные причины: отставание от графика (1,55 млрд тенге) и необходимость корректировки проектов (397,8 млн тенге).

В то же время, республиканский бюджет освоен на 99,6%. Из запланированных кредитов на поддержку молодежного предпринимательства в размере 3,3 млрд тенге средства так и не были получены.

Ранее сообщалось, что акиматы не освоили около 40 миллиардов тенге целевых трансфертов.