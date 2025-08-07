Асем Нусупова покинула должность замакима Алматы

Как сообщили в пресс-службе акимата города, Асем Нусупова покинула должность по собственному желанию 7 августа.

Она родилась в 1975 году в Алматы. Окончила Казахский государственный университет им. аль-Фараби. Трудовую деятельность начала в 1999 году с должности ассистента Казахского государственного университета им. аль-Фараби.

В разные годы работала в Совете безопасности РК, Администрации Президента РК, была советником министра финансов РК, Премьер-министра РК, руководителем группы советников Премьер-министра. Также занимала должности заведующей сводным аналитическим отделом канцелярии Премьер-министра РК, вице-министра здравоохранения РК, заместителя генерального директора по экономике и финансам АО «КазТрансОйл».

В феврале 2022 года была назначена заместителем акима города Алматы. Она курировала сферы образования, здравоохранения, занятости и социальной защиты населения.

Ранее должность заместителя акима Алматы покинул Алишер Абдыкадыров. На его место назначен Олжас Смагулов.