    10:57, 07 Август 2025 | GMT +5

    Асем Нусупова покинула должность замакима Алматы

    Асем Нусупова занимала должность заместителя акима Алматы с февраля 2022 года, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Асем Нусупова
    Фото: акимат Алматы

    Как сообщили в пресс-службе акимата города, Асем Нусупова покинула должность по собственному желанию 7 августа.

    Она родилась в 1975 году в Алматы. Окончила Казахский государственный университет им. аль-Фараби. Трудовую деятельность начала в 1999 году с должности ассистента Казахского государственного университета им. аль-Фараби.

    В разные годы работала в Совете безопасности РК, Администрации Президента РК, была советником министра финансов РК, Премьер-министра РК, руководителем группы советников Премьер-министра. Также занимала должности заведующей сводным аналитическим отделом канцелярии Премьер-министра РК, вице-министра здравоохранения РК, заместителя генерального директора по экономике и финансам АО «КазТрансОйл».

    В феврале 2022 года была назначена заместителем акима города Алматы. Она курировала сферы образования, здравоохранения, занятости и социальной защиты населения. 

    Ранее должность заместителя акима Алматы покинул Алишер Абдыкадыров. На его место назначен Олжас Смагулов. 

