Кадровые назначения в Казахстане за неделю

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На минувшей неделе кадровые перестановки произошли в Мажилисе Парламента РК, центральных и местных государственных органах, в Службе госохраны РК. Также сменились главы президиума Национальной палаты предпринимателей «Атамекен», Банка развития Казахстана, Ассоциации боевых искусств Казахстана. Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает традиционный обзор назначений за неделю.

Ерлан Кошанов избран руководителем парламентской фракции Nur Otan в Мажилисе Парламента РК.

Кошанов Ерлан Жаканович родился в 1962 году в Жезказганской области. Окончил Карагандинский политехнический институт, Казахскую государственную академию управления. Трудовую деятельность начал слесарем, мастером обогатительной фабрики Жезказганского горно-металлургического комбината. В разные годы возглавлял Жезказганский областной комитет внешнеэкономических связей, был депутатом сената Парламента РК, представлял Правительство в Парламенте РК. Был председателем Комитета гражданской авиации Министерства транспорта и коммуникаций Казахстана, руководителем канцелярии Премьер-Министра РК. Работал акимом Карагандинской области, руководителем Администрации Президента РК. 1 февраля 2022 года избран спикером Мажилиса Парламента Казахстана.

Руслан Желдибай назначен замруководителя канцелярии Премьер-Министра РК.

Желдибай Руслан Султанулы родился в 1989 году в Жамбылской области. Окончил Казахский экономический университет им. Т.Рыскулова, Университет Уорик, выпускник программы «Болашак». Трудовую деятельность начал в 2012 году в должности редактора на телеканале «Казахстан». Был продюсером на телеканале «Алматы», возглавлял управление по информационной работе в интернет-пространстве и социальных сетях Комитета информации и коммуникаций РК. Занимал должность заместителя председателя Комитета информации Министерства информации и общественного развития РК. С мая 2020 года по настоящее время являлся заместителем заведующего отделом внутренней политики Администрации Президента РК.

Данабек Керимрай назначен руководителем аппарата Миннацэкономики РК.

Керимрай Данабек Алтынбекович родился в 1982 году в Шымкенте. Окончил университет «Мирас», Южно-Казахстанский университет им. М. Ауэзова, Академию психологии, предпринимательства и менеджмента. Трудовую деятельность начал в 2003 году специалистом по переводам Управления внешнеэкономических связей и инвестиций ЮКО. В разные годы работал в акимате ЮКО, занимал руководящие должности в Министерстве охраны окружающей среды РК, работал в Казахстанском центре модернизации развития жилищно-коммунального хозяйства. Был директором Департамента экономики и финансов Министерства национальной экономики РК.

Айбат Ильясов назначен вице-министром образования и науки РК.

Ильясов Айбат Болатович родился в 1982 году. Имеет высшее образование по специальности «Вычислительная техника и программное обеспечение». В разные годы работал в АО «Национальные информационные технологии», Центре технического сопровождения и анализа в области телекоммуникаций». Был заведующим сектором в департаменте по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде, работал руководителем управления информатизации и защиты информационных ресурсов, директором департамента цифровизации и автоматизации государственных услуг Министерства юстиции РК.

Айгуль Шаимова назначена зампредседателя Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.

Шаимова Айгуль Амантаевна родилась в 1979 году в Целиноградской области. Окончила Евразийский университет имени Гумилева, Академию финансовой полиции, Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте России. В разные годы работала в Агентстве финансовой полиции, Агентстве по борьбе с экономической и коррупционной преступностью, Генеральной прокуратуре. Занимала должность заместителя председателя Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции, вице-министра национальной экономики.

Нургуль Мауберлинова назначена вице-министром информации и общественного развития РК.

Мауберлинова Нургуль Осербаевна родилась в 1973 году в Карагандинской области. Окончила Карагандинский государственный университет им. Букетова и Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза. Трудовую деятельность начала в 1992 году. В разные годы работала в структуре государственных органов и в коммерческом секторе. Работала в Министерстве культуры и информации РК, канцелярии Премьер-Министра РК, в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК. Была советником председателя Мажилиса Парламента РК, заместителем министра информации и общественного развития РК. До назначения занимала должность заведующей отделом внутренней политики Администрации Президента РК.

Айжан Есмагамбетова назначена вице-министром здравоохранения-главным госсанврачом РК.

Есмагамбетова Айжан Серикбаевна родилась в 1972 году в Алматинской области. Окончила Алматинский государственный медицинский университет, Казахстанский Медицинский университет (Высшая школа общественного здравоохранения), Алматы менеджмент университет. Трудовую деятельность начала в 1990 году фельдшером-лаборантом поликлиники №7 г. Алматы. В разные годы работала врачом-эпидемиологом, врачом-бактериологом, заведующей лабораторией отдела особо опасных инфекций республиканской санитарно-эпидемиологической станции. Занимала различные должности в структуре Комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора МЗ РК. Была председателем Комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора МЗ РК, руководила управлением эпидемиологического надзора Комитета по защите прав потребителей МНЭ РК, возглавляла департамент стратегического развития и общественного здравоохранения МЗ РК, департамент политики общественного здравоохранения РК. Также занимала должности заместитель председателя Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК, председателя Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК.

Асем Нусупова назначена заместителем акима города Алматы.

Нусупова Асем Бековна родилась в 1975 году в Алматы. Окончила Казахский государственный университет им. аль-Фараби. Трудовую деятельность начала в 1999 году с должности ассистента Казахского государственного университета им. аль-Фараби. В разные годы работала в Совете безопасности РК, Администрации Президента РК, была советником министра финансов РК, Премьер-Министра РК, руководителем группы советников Премьер-Министра. Также занимала должности заведующей сводным аналитическим отделом канцелярии Премьер-Министра РК, вице-министра здравоохранения РК, заместителя генерального директора по экономике и финансам АО «КазТрансОйл». До назначения была вице-министром здравоохранения РК.

Момыш Махметов назначен руководителем управления государственных закупок Алматинской области.

Махметов Момыш Елтаевич родился в 1985 году. Окончил Семипалатинский государственный университет имени Ш. Кудайбердиева. Трудовую деятельность начал бухгалтером средней школы №23 села Заречное города Капшагая. В разные годы работал ведущим специалистом управления финансов Алматинской области, ведущим специалистом-ведущим казначеем департамента казначейства по Алматинской области, главным специалистом-главным казначеем, руководителем отдела, главным экспертом управления финансового обеспечения комитета казначейства Министерства финансов РК. Был руководителем управления планирования и государственных закупок департамента экономики и финансов Министерства охраны окружающей среды и водных ресурсов. С декабря 2020 года занимал должность директора департамента административной работы Министерства энергетики РК.

Нуржан Календеров назначен заместителем акима Жамбылской области.

Нуржан Сабитович Календеров родился в 1967 году. Окончил Жамбылский технологический институт легкой и пищевой промышленности. Трудовую деятельность начал в 1997 году бухгалтером ТОО «Арнабол». В разные годы работал старшим специалистом в государственном центре по выплате пенсий Тараза, главным специалистом в аналогичном учреждении по Жамбылской области, главным специалистом в аппарате акима Жамбылской области, начальником отдела в управлении финансов, затем заместителем руководителя управления, руководителем управления финансов. Также занимал должности акима Жамбылского района, Кордайского района, города Тараза, был заместителем акима Жамбылской области.

Алия Мустафина назначена директором Архива Президента РК.

Мустафина Алия Хусаиновна трудовую деятельность начала в 2002 году ведущим специалистом, начальником отдела формирования Национального архивного фонда и инспектирования ведомственных архивов Комитета по управлению архивами и документацией Министерства культуры, информации и общественного согласия РК. В разные годы занимала руководящие должности в министерстве культуры и информации, в Академии государственного управления при президенте, работала директором Департамента архивного дела и документации министерства культуры и спорта.

Айткурман Омарбеков назначен замначальника Службы госохраны РК- командующим Силами особого назначения.

Омарбеков Айткурман Жоламанович окончил военный университет Министерства обороны Российской Федерации, Евразийский гуманитарный институт. С 1997 по 2014 годы служил в республиканской гвардии РК. Последние 8 лет служил на различных офицерских и руководящих должностях в кадрах Службы государственной охраны РК. В январе 2022 года назначен исполняющим обязанности заместителя начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан-Командующего Силами особого назначения.

Ермек Сагимбаев возглавил Ассоциацию боевых искусств Казахстана.

Сагимбаев Ермек Алдабергенович родился в 1967 году в Алматинской области. Окончил Казахский политехнический институт, Казахский национальный университет имени аль-Фараби. В разные годы служил на офицерских должностях в органах национальной безопасности, Службе охраны Президента РК. Был заместителем начальника Службы государственной охраны-начальник Службы охраны Президента РК, начальником Службы государственной охраны РК. С 6 января 2022 года – Председатель Комитета национальной безопасности РК.

Раимбек Баталов избран председателем президиума НПП «Атамекен».

Раимбек Анварович Баталов родился в 1970 году в Алматы. Окончил Казахскую архитектурно-строительную академию по специальности «Инженер-строитель». В 1992 году основал торговую фирму «Раимбек», которая сегодня представляет собой холдинг Raimbek. Также является председателем cовета Форума предпринимателей Казахстана, возглавляет казахстанскую национальную часть Делового совета Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), является членом общественной палаты при Мажилисе РК, президентом Федерации подводного спорта Казахстана, членом единого координационного Совета под председательством Премьер-Министра РК. Входит также в cовет по предпринимательству при Президенте РК. Помимо этого, является независимым экспертом Консультативного комитета по вопросам предпринимательства Евразийской экономической комиссии (Москва), председателем совета директоров ENACTUS Казахстан - крупнейшей международной некоммерческой организации, ориентированной на сотрудничество бизнеса и вузов.

Нариман Абильшаиков назначен исполняющим обязанности председателя правления НПП «Атамекен».

Абильшаиков Нариман Бактыбаевич родился в 1983 году в Павлодарской области. Окончил Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова. В разные годы был директором департамента воспитательной работы и социальных вопросов в Павлодарском государственном университете им.С. Торайгырова, депутатом Павлодарского областного маслихата IV и V созывов, директором издательского центра ТОО «Полиграфия Плюс». Работал советником акима Павлодарской области, руководителем управления туризма Павлодарской области. Преподавал в Alma university. В 2015 был принят на должность начальника отдела сопровождения проектов Национальной палаты предпринимателей «Атамекен». В структуре палаты был директором департамента регионального развития, директором палаты предпринимателей Алматинской области, Алматы. До назначения был первым заместителем председателя правления НПП «Атамекен».

Руслан Искаков возглавил Банк развития Казахстана.

Искаков Руслан Викторович родился в 1980 году. Окончил Семипалатинский государственный университет им. Шакарима. Обладает опытом работы более 18 лет в финансовых организациях. В разные годы работал в АО «Казкоммерцбанк», АО «Сбербанк России», АО «СК «КазЭкспортГарант». С февраля 2016 года занимал должность председателя правления, члена Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport». Также занимает неоплачиваемые должности, являясь членом Совета директоров АО «Центр развития торговой политики «QazTrade», членом Совета директоров АО «Baiterek Venture Fund» и первым вице-президентом Казахстанской федерации шахмат.

Берик Уали возглавил совет директоров РТРК «Казахстан».

Берик Уали родился в 1977 году в Семипалатинской области. Окончил Казахский государственный институт театра и кино имени Жургенова, Казахский национальный университет имени аль-Фараби и Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет. Трудовой путь начал корреспондентом информационной программы телекомпании «Таң», работал выпускающим редактором телеканала «НТК», ответственным и главным редактором на «31 канале», редактором-ведущим информационных программ агентства «Хабар», ведущим ток-шоу «1-студия» телеканала Qazaqstan, руководителем Антикоррупционного медиацентра «Нұр Медиа». Занимал должности руководителя пресс-службы, заместителя главы аппарата акима Южно-Казахстанской области, руководителя управления внутренней политики и по делам религий Южно-Казахстанской области, советника первого заместителя председателя партии «Нұр Отан», председателя наблюдательного совета ТОО «Нұр Медиа», советника министра, директора департамента информационного обеспечения Министерства по инвестициям и развитию, руководителя управления внутренней политики Жамбылской области. В марте 2019 года был назначен пресс-секретарем Президента Республики Казахстан.

Руслан Алишев возглавил холдинг Nur Media.

Алишев Руслан Канатханович родился в 1978 году. Окончил Северо-Казахстанский государственный университет имени М.Козыбаева и Кокшетауский университет имени А.Мырзахметова. Занимал различные должности в местных исполнительных органах Северо-Казахстанской области - от специалиста отдела внутренней политики Петропавловска до заместителя акима области. Работал заместителем председателя Комитета информации Министерства информации и коммуникаций РК, возглавлял департамент политической работы центрального аппарата «Nur Otan». С мая 2020 года был директором республиканского государственного учреждения «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК.