Назначен глава управления природных ресурсов Атырауской области

Умаров Ерболат Булатжанович родился в 1982 году. Является выпускником Казахского национального университета имени аль-Фараби.

Трудовую деятельность начал в 2001 году в качестве юриста в судебных органах и на государственной службе. В разные годы занимал должности заместителя руководителя и руководителя Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Атырауской области, акима Макатского района, руководителя Департамента экологии по Северо-Казахстанской области, а также заместителя акима города Атырау.