16:28, 30 Декабрь 2025 | GMT +5
Назначен глава управления природных ресурсов Атырауской области
Распоряжением акима Атырауской области руководителем Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Атырауской области назначен Ерболат Умаров.
Умаров Ерболат Булатжанович родился в 1982 году. Является выпускником Казахского национального университета имени аль-Фараби.
Трудовую деятельность начал в 2001 году в качестве юриста в судебных органах и на государственной службе. В разные годы занимал должности заместителя руководителя и руководителя Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Атырауской области, акима Макатского района, руководителя Департамента экологии по Северо-Казахстанской области, а также заместителя акима города Атырау.