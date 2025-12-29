Президент освободил Марию Хаджиеву от должности зампредседателя АРРФР

Хаджиева М.Ж. родилась 22 марта 1971 года, начала карьеру в 1995 году с должности ведущего консультанта отдела конституционного и социально-культурного законодательства Главного управления законодательства Министерства юстиции Республики Казахстан.

Свою деятельность на рынке ценных бумаг начала в 2000 году с должности главного специалиста Управления правового обеспечения регулирования рынка ценных бумаг и накопительных пенсионных фондов юридического департамента Национального Банка Республики Казахстан.

С ноября 2006 г. по май 2008 г. работала заместителем директора департамента надзора за субъектами рынка ценных бумаг и накопительными пенсионными фондами Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций. С мая 2008 г. по 2011 г. работала в должности директора департамента вышеуказанного департамента.

С 2011 по 2014 гг. работала заместителем председателя Комитета по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан. С 2014 г. занимала должность директора департамента надзора за субъектами рынка ценных бумаг Национального Банка РК, после чего в 2016 году возглавила департамент рынка ценных бумаг.

В 2017 году назначена заместителем председателя правления Единого Регистратора ценных бумаг, который возглавила через год.

В разные годы входила в состав совета директоров «Казкоммерц Секьюритиз», Центрального депозитария ценных бумаг, Единого регистратора ценных бумаг, Фонда гарантирования страховых выплат, Казахстанской фондовой биржи.

В мае 2019 года Хаджиева М.Ж. назначена первым заместителем председателя Совета Ассоциации финансистов Казахстана.

Распоряжением Президента Республики Казахстан от 26 декабря 2019 года Хаджиева М.Ж. была назначена заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.