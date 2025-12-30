Новых районных прокуроров назначили в Костанайской области

Информация появилась на официальном сайте прокуратуры Костанайской области.

Прокурором Камыстинского района Костанайской области назначен советник юстиции Серик Ганиматов. Он родился в 1981 году, является уроженцем Жангельдинского района Костанайской области. Трудовую деятельность в органах прокуратуры начал в 2004 году с должности главного специалиста формирования правовой статистики по Жангельдинскому району управления Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан по Костанайской области. В разные годы занимал ряд должностей, в том числе руководящих: заместителя начальника управления по надзору за оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Костанайской области (2013–2015 годы), старшего помощника прокурора Костанайской области (2015–2018 годы), прокурора Мендыкаринского района Костанайской области (2018–2022 годы). С 2022 года до настоящего назначения работал прокурором Алтынсаринского района Костанайской области. Общий стаж работы в органах прокуратуры составляет 20 лет.

Фото: прокуратура Костанайской области

Прокурором Алтынсаринского района назначен старший советник юстиции Бауржан Габбасов. Он родился в 1984 году, является уроженцем Аулиекольского района Костанайской области. Трудовую деятельность в органах прокуратуры начал в 2010 году с должности помощника прокурора города Рудного Костанайской области. В разные годы последовательно занимал должности, в том числе руководящие: заместителя прокурора Тарановского района Костанайской области (2015–2018 годы), старшего помощника прокурора Костанайской области управления специальных прокуроров (2018 год), помощника Генерального прокурора в управлении по расследованию должностных преступлений, совершённых сотрудниками правоохранительных органов, Службы специальных прокуроров Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (2018–2019 годы), прокурора прокуратуры Денисовского района Костанайской области (2019–2023 годы). С 2023 года до настоящего назначения возглавлял управление по надзору за законностью оперативно-розыскной, контрразведывательной деятельности и негласных следственных действий прокуратуры Костанайской области. Общий стаж работы в органах прокуратуры составляет 15 лет.

Фото: прокуратура Костанайской области

В Аулиекольском районе надзорный орган возглавил старший советник юстиции Мейрам Кузбаев. Он родился в 1981 году, является уроженцем Сарыкольского района Костанайской области. Трудовую деятельность в органах прокуратуры начал в 2003 году с должности главного специалиста отдела программно-технического обеспечения управления Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан по Костанайской области. В разные годы последовательно занимал должности, в том числе руководящие: начальника отдела по надзору за законностью в сфере противодействия экстремизму и терроризму управления по надзору за законностью в социально-экономической сфере прокуратуры Костанайской области (2014–2017 годы), заместителя начальника управления уголовного преследования прокуратуры Костанайской области (2017–2019 годы), начальника управления специальных прокуроров прокуратуры Костанайской области (2019–2020 годы), прокурора Узункольского района Костанайской области (2020–2022 годы). С 2022 года до настоящего назначения работал прокурором Житикаринского района Костанайской области. Общий стаж работы в органах прокуратуры составляет 20 лет.

Фото: прокуратура Костанайской области

Прокурором Костанайского района Костанайской области назначен старший советник юстиции Кайрат Абдиров. Он родился в 1980 году, является уроженцем города Караганды Карагандинской области. Трудовую деятельность в органах прокуратуры начал в 2003 году с должности исполняющего обязанности помощника прокурора города Костаная Костанайской области. В разные годы последовательно занимал ряд должностей, в том числе руководящих: начальника отдела по надзору за законностью следствия и дознания в органах внутренних дел управления по надзору за законностью следствия и дознания прокуратуры Костанайской области (2009 год), заместителя прокурора Карабалыкского района Костанайской области (2009–2010 годы), старшего прокурора управления по надзору за законностью следствия и дознания прокуратуры Костанайской области (2011–2012 годы), заместителя Костанайского транспортного прокурора Главной транспортной прокуратуры (2012–2017 годы), начальника управления по надзору за исполнением приговоров прокуратуры Костанайской области (2018–2019 годы), прокурора Аулиекольского района Костанайской области (2019–2023 годы). С 2023 года до настоящего назначения работал прокурором Денисовского района Костанайской области. Общий стаж работы в органах прокуратуры составляет 22 года.

Фото: прокуратура Костанайской области

Прокурором Денисовского района назначен советник юстиции Турар Телемисов. Он родился в 1981 году, является уроженцем Узункольского района Костанайской области. Трудовую деятельность в органах прокуратуры начал в 2008 году с должности исполняющего обязанности помощника прокурора Алтынсаринского района Костанайской области. В разные годы последовательно занимал ряд должностей, в том числе руководящих: старшего помощника прокурора Алтынсаринского района Костанайской области (2010–2012 годы), старшего прокурора управления по надзору за законностью в социально-экономической сфере прокуратуры Костанайской области (2012–2013 годы), прокурора управления по представительству интересов государства в судах прокуратуры Костанайской области (2013–2016 годы), старшего прокурора управления по защите общественных интересов прокуратуры Костанайской области (2017–2018 годы), старшего помощника прокурора Костанайской области управления по защите общественных интересов (2018–2019 годы), прокурора Амангельдинского района Костанайской области (2019–2022 годы). С 2022 года до настоящего назначения работал прокурором Федоровского района Костанайской области. Общий стаж работы в органах прокуратуры составляет 17 лет.

Фото: прокуратура Костанайской области

Прокурором Федоровского района назначен старший советник юстиции Ерлан Майоров. Он родился в 1985 году, является уроженцем города Аркалыка Костанайской области. Трудовую деятельность в органах прокуратуры начал в 2010 году с должности помощника прокурора Житикаринского района Костанайской области. В разные годы последовательно занимал должности, в том числе руководящие: старшего помощника прокурора области по расследованию и руководству следственными группами управления специальных прокуроров прокуратуры Костанайской области (2013–2017 годы), помощника Генерального прокурора по расследованию и руководству следственными группами группы специальных прокуроров Департамента внутренних расследований Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (2017–2018 годы), прокурора Карабалыкского района Костанайской области (2018–2022 годы). С 2022 года до настоящего назначения работал прокурором Мендыкаринского района Костанайской области. Общий стаж работы в органах прокуратуры составляет 15 лет.

Фото: прокуратура Костанайской области

Прокурором Мендыкаринского района назначен старший советник юстиции Ерлан Сарсенов. Он родился в 1981 году, является уроженцем Денисовского района Костанайской области. Трудовую деятельность в органах прокуратуры начал в 2004 году с должности ведущего специалиста отдела документационного обеспечения, рассмотрения обращений и приёма граждан прокуратуры города Астаны. В разные годы последовательно занимал ряд должностей, в том числе руководящих: начальника отдела по надзору за законностью следствия и дознания прокуратуры района «Сарыарка» города Астаны (2009 год), начальника отдела по надзору за законностью в социально-экономической сфере прокуратуры города Кокшетау Акмолинской области (2011–2012 годы), заместителя прокурора города Уральска Западно-Казахстанской области (2016–2017 годы), начальника управления по защите общественных интересов прокуратуры Костанайской области (2017–2019 годы), прокурора города Костаная Костанайской области (2019–2022 годы). С 2022 года до настоящего назначения работал прокурором Костанайского района Костанайской области. Общий стаж работы в органах прокуратуры составляет 17 лет.

Фото: прокуратура Костанайской области

Прокурором Карабалыкского района назначен старший советник юстиции Алмат Исагулов. Он родился в 1978 году. является уроженцем города Рудного, посёлка Качар Костанайской области. Трудовую деятельность в органах прокуратуры начал в 2000 году с должности помощника прокурора Аулиекольского района Костанайской области. В разные годы последовательно занимал ряд должностей, в том числе руководящих: заместителя прокурора Карабалыкского района Костанайской области (2007–2009 годы), заместителя прокурора города Костаная Костанайской области (2009–2010 годы), начальника управления по надзору за законностью оперативно-розыскной деятельности прокуратуры Костанайской области (2010–2012 годы), прокурора Аулиекольского района Костанайской области (2012–2015 годы), прокурора города Рудного Костанайской области (2015–2018 годы), помощника Генерального прокурора управления надзора за законностью оперативно-розыскной деятельности Службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (2018 год), начальника управления уголовного преследования прокуратуры Костанайской области (2018–2020 годы). С 2021 года до настоящего назначения работал заместителем прокурора города Костаная Костанайской области. Общий стаж работы в органах прокуратуры составляет 25 лет.

Фото: прокуратура Костанайской области

