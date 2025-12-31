Нуртас Карипбаев назначен заместителем акима области Улытау

Карипбаев Нуртас Галымович родился 20 ноября 1986 года в городе Караганда. Образование высшее. Закончил Карагандинский государственный университет имени академика Е.А. Букетова. Прошел обучение по программе «Болашақ» в университетах Великобритании: Шеффилд - магистр управления и государственной политики.

С 2009 года на государственной службе.

Работал главным специалистом ГУ «Управление экономики и бюджетного планирования Карагандинской области» и ГУ «Аппарат акима Карагандинской области». Занимал руководящие должности в ГУ «Управление здравоохранения Карагандинской области» и ГУ «Управление предпринимательства Карагандинской области».

В 2022–2024 годах работал заместителем председателя Комитета индустрии туризма Министерства Туризма и спорта РК. С 2024 года занимал должность председателя данного комитета. Сегодня Нуртас Карипбаев был освобожден от должности председателя Комитета индустрии туризма МТС РК.