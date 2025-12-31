РУ
    21:58, 30 Декабрь 2025 | GMT +5

    Нуртас Карипбаев назначен заместителем акима области Улытау

    В должности заместителя акима области Улытау Нуртас Карипбаев будет курировать вопросы экономики, финансов, предпринимательства и промышленности, государственных закупок, координации занятости и социальных программ, а также здравоохранения, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата.

    Нуртас Карипбаев
    Фото: Kazinform

    Карипбаев Нуртас Галымович родился 20 ноября 1986 года в городе Караганда. Образование высшее. Закончил Карагандинский государственный университет имени академика Е.А. Букетова. Прошел обучение по программе «Болашақ» в университетах Великобритании: Шеффилд - магистр управления и государственной политики.

    С 2009 года на государственной службе.

    Работал главным специалистом ГУ «Управление экономики и бюджетного планирования Карагандинской области» и ГУ «Аппарат акима Карагандинской области». Занимал руководящие должности в ГУ «Управление здравоохранения Карагандинской области» и ГУ «Управление предпринимательства Карагандинской области».

    В 2022–2024 годах работал заместителем председателя Комитета индустрии туризма Министерства Туризма и спорта РК. С 2024 года занимал должность председателя данного комитета. Сегодня Нуртас Карипбаев был освобожден от должности председателя Комитета индустрии туризма МТС РК.

     

    Кадровые назначения Улытауская область Назначения Акимат
