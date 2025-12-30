РУ
    17:03, 30 Декабрь 2025 | GMT +5

    Нуртас Карипбаев освобожден от должности председателя Комитета индустрии туризма МТС РК

    Приказом министра туризма и спорта Республики Казахстан Карипбаев Нуртас Галымович освобожден от должности председателя Комитета индустрии туризма в связи с переходом на другую работу, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

    Карипбаев Нуртас Галымович
    Фото: Комитет индустрии туризма Министерства туризма и спорта Республики Казахстан

    Карипбаев Нуртас Галымович родился 20 ноября 1986 года в городе Караганда. Образование высшее. Закончил Карагандинский государственный университет имени академика Е.А. Букетова. Прошел обучение по программе «Болашақ» в университетах Великобритании: Шеффилд - магистр управления и государственной политики.

    С 2009 года на государственной службе.

    Работал главным специалистом ГУ «Управление экономики и бюджетного планирования Карагандинской области» и ГУ «Аппарат акима Карагандинской области». Занимал руководящие должности в ГУ «Управление здравоохранения Карагандинской области» и ГУ «Управление предпринимательства Карагандинской области».

    С 2022 - 2024 гг. заместитель председателя Комитета индустрии туризма Министерства культуры и спорта Республики Казахстан;

    С 2024 года председатель Комитета индустрии туризма Министерства туризма и спорта Республики Казахстан.

    Жанара Мухамедиярова
