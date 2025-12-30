Нуртас Карипбаев освобожден от должности председателя Комитета индустрии туризма МТС РК

Карипбаев Нуртас Галымович родился 20 ноября 1986 года в городе Караганда. Образование высшее. Закончил Карагандинский государственный университет имени академика Е.А. Букетова. Прошел обучение по программе «Болашақ» в университетах Великобритании: Шеффилд - магистр управления и государственной политики.

С 2009 года на государственной службе.

Работал главным специалистом ГУ «Управление экономики и бюджетного планирования Карагандинской области» и ГУ «Аппарат акима Карагандинской области». Занимал руководящие должности в ГУ «Управление здравоохранения Карагандинской области» и ГУ «Управление предпринимательства Карагандинской области».

С 2022 - 2024 гг. заместитель председателя Комитета индустрии туризма Министерства культуры и спорта Республики Казахстан;

С 2024 года председатель Комитета индустрии туризма Министерства туризма и спорта Республики Казахстан.