Нуртас Карипбаев освобожден от должности председателя Комитета индустрии туризма МТС РК
Приказом министра туризма и спорта Республики Казахстан Карипбаев Нуртас Галымович освобожден от должности председателя Комитета индустрии туризма в связи с переходом на другую работу, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.
Карипбаев Нуртас Галымович родился 20 ноября 1986 года в городе Караганда. Образование высшее. Закончил Карагандинский государственный университет имени академика Е.А. Букетова. Прошел обучение по программе «Болашақ» в университетах Великобритании: Шеффилд - магистр управления и государственной политики.
С 2009 года на государственной службе.
Работал главным специалистом ГУ «Управление экономики и бюджетного планирования Карагандинской области» и ГУ «Аппарат акима Карагандинской области». Занимал руководящие должности в ГУ «Управление здравоохранения Карагандинской области» и ГУ «Управление предпринимательства Карагандинской области».
С 2022 - 2024 гг. заместитель председателя Комитета индустрии туризма Министерства культуры и спорта Республики Казахстан;
С 2024 года председатель Комитета индустрии туризма Министерства туризма и спорта Республики Казахстан.