Канат Кайыпбек назначен замакима Туркестанской области
По согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан на должность заместителя акима Туркестанской области назначен Канат Кайыпбек, передает агентство Kazinform со ссылкой на областной акимат.
Аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров представил нового заместителя областному активу, отметив, что перед ним стоят важные задачи по дальнейшему развитию региона, и пожелал успехов в предстоящей работе.
Канат Кайыпбек родился в 1984 году в Толебийском районе Туркестанской области. Имеет высшее образование, окончил Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова.
Трудовую деятельность начал в 2005 году в городе Шымкенте на должности заведующего отделом копировально-множительной техники департамента экономики и бюджетного планирования Южно-Казахстанской области.
В 2005–2009 годах работал исполняющим обязанности главного специалиста, главным специалистом отдела внешнеэкономических связей, а также главным специалистом сводно-аналитического отдела указанного департамента.
В 2009–2013 годах занимал должности руководителя отдела информационных технологий и руководителя отдела развития сельских территорий управления экономики и бюджетного планирования Южно-Казахстанской области.
В 2013–2018 годах работал заместителем руководителя управления экономики и бюджетного планирования Южно-Казахстанской области.
В 2018–2019 годах занимал должность заместителя руководителя управления экономики и бюджетного планирования Туркестанской области, в 2019–2020 годах — заместителя руководителя управления стратегии и экономического развития Туркестанской области, в 2020–2021 годах — заместителя руководителя управления строительства города Шымкента.
С 2021 года работал начальником управления экономики и бюджетного планирования Туркестанской области.
В должности заместителя акима Туркестанской области Канат Кайыпбек будет курировать деятельность управлений предпринимательства и торговли, государственных закупок, финансов и государственных активов, а также экономики и бюджетного планирования.