Канат Кайыпбек назначен замакима Туркестанской области

Аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров представил нового заместителя областному активу, отметив, что перед ним стоят важные задачи по дальнейшему развитию региона, и пожелал успехов в предстоящей работе.

Канат Кайыпбек родился в 1984 году в Толебийском районе Туркестанской области. Имеет высшее образование, окончил Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова.

Трудовую деятельность начал в 2005 году в городе Шымкенте на должности заведующего отделом копировально-множительной техники департамента экономики и бюджетного планирования Южно-Казахстанской области.

В 2005–2009 годах работал исполняющим обязанности главного специалиста, главным специалистом отдела внешнеэкономических связей, а также главным специалистом сводно-аналитического отдела указанного департамента.

В 2009–2013 годах занимал должности руководителя отдела информационных технологий и руководителя отдела развития сельских территорий управления экономики и бюджетного планирования Южно-Казахстанской области.

В 2013–2018 годах работал заместителем руководителя управления экономики и бюджетного планирования Южно-Казахстанской области.

В 2018–2019 годах занимал должность заместителя руководителя управления экономики и бюджетного планирования Туркестанской области, в 2019–2020 годах — заместителя руководителя управления стратегии и экономического развития Туркестанской области, в 2020–2021 годах — заместителя руководителя управления строительства города Шымкента.

С 2021 года работал начальником управления экономики и бюджетного планирования Туркестанской области.

В должности заместителя акима Туркестанской области Канат Кайыпбек будет курировать деятельность управлений предпринимательства и торговли, государственных закупок, финансов и государственных активов, а также экономики и бюджетного планирования.