Несколько городов Германии решили сэкономить на новогодней иллюминации

На рождественское сияние просто не хватает денег.

— Из-за пустых касс городов и коммун под угрозой оказалось праздничное освещение центров. Местами рождественская иллюминация уже сегодня стала непосильной, — предупреждает Штефан Генс, генеральный директор Союза розничной торговли Германии.

Кто оплачивает рождественское освещение, зависит от региона. Помимо городов и коммун расходы несут также местные предприниматели и жители — иногда даже полностью самостоятельно.

Так, в Дрездене полностью отказались от праздничной иллюминации на барочной Кёнигштрассе: обычно на этой улице украшают гирляндами 80 лип. Но этой осенью у города не нашлось денег на обрезку деревьев, и в итоге кроны разрослись так сильно, что гирлянды на них просто не поместились. Местные предприниматели даже предлагали сами оплатить обрезку, но город им отказал.

В Штутгарте не установили часть световых скульптур — слишком дорого. В Гейдельберге в этом году рождественские огни будут включать позже: не в полдень, а только в 15:00. И выключать будут максимум через час после закрытия рождественской ярмарки.

В центре Ганновера огни в пешеходной зоне пока горят, но неизвестно, протянут ли они до Рождества или деньги закончатся раньше. Другие города, например Луккенвальде (Бранденбург) и Хильдесхайм (Нижняя Саксония), собирают пожертвования на освещение.

Магдебург даже выделил 400 000 евро на новые декоративные элементы. Но эти деньги понадобились в другом месте — например, на ремонт обветшавших мостов — и вернулись в общий бюджет.

В Швельме (28 000 жителей, Северный Рейн–Вестфалия) в этом году будет почти совсем темно: неизвестные украли рождественские гирлянды вскоре после того, как их повесили. Замена стоит 30 000 евро — денег у города нет. Теперь жители надеются на частных доноров и пока используют «несколько летних фонариков».

Ранее мы сообщали о том, сколько выделят на новогоднее оформление акиматы Алматы, Шымкента, Костаная, Усть-Каменогорска, Кокшетау, Павлодара и Туркестана.