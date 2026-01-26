Конституционные поправки рассматривают в рабочих секциях комиссии

В рамках нескольких рабочих секций идет интенсивная работа по конкретным блокам предстоящих поправок в Конституцию РК.

Фото: Конституционный суд

Члены Конституционной комиссии проводят всесторонний анализ отдельных норм, статей и разделов Основного закона, обсуждают юридические аспекты предлагаемых изменений и вносят итоговые рекомендации.

Фото: Конституционный суд

Всем деталям, касающимся ключевых положений Конституции, уделяется особое внимание.

Фото: Конституционный суд

Напомним, Президент Казахстана подписал указ о создании Конституционной комиссии.

С положением о Комиссии по Конституционной реформе (Конституционной комиссии) и ее составом можно ознакомиться здесь.

Первое заседание Комиссии по Конституционной реформе состоялось 24 января.

Сегодня, 26 января, Конституционная комиссия обсудила в ходе второго заседания сводные предложения по реформе. На втором заседании предложили закрепить в Конституции РК новый порядок кадровых назначений с участием Курултая. Как было озвучено, дату выборов при досрочном уходе Президента будет объявлять Курултай; Вице-президент не сможет состоять в партии и заниматься бизнесом.