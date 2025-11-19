Когда Кыргызстан станет энергонезависимым

— В Кыргызстане дефицита электроэнергии не будет. Мы лишь призываем к рациональному использованию, — отметил министр.

Со слов главы ведомства, как и в предыдущие годы, зимой Кыргызстан импортирует электроэнергию из соседних стран по цене 3 сома и поставляет населению по тарифу 1 сом 37 тыйынов. Разница в стоимости вновь формируется как задолженность на балансе ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана».

— В связи с этим президент поручил максимально сократить объемы импорта, использовать энергию экономно и в следующем году погасить оставшуюся задолженность в размере 25 млрд сомов. Уже в следующем году мы намерены полностью выплатить долги и получать прибыль. Согласно нашим планам, к зимнему периоду 2028–2029 годов страна уйдет от необходимости импортировать электроэнергию, — заявил Таалайбек Ибраев.

Напомним, с 1 августа 2023 года до 31 декабря 2026 года в Кыргызстане введен режим чрезвычайной ситуации в энергетическом секторе.

В сентябре 2025 года министр энергетики КР в интервью ИА «Кабар» предупредил граждан о самой сложной предстоящей зиме и призвал граждан к экономии электроэнергии. На сегодня государство потребляет больше электроэнергии, чем вырабатывает. Недостаток покрывают импортом электроэнергии из соседних стран.

В целях экономии электричества в административных государственных учреждениях страны ограничено внутреннее и наружное освещение и использование электроприборов в период с 18:00 до 06:00 часов. В школах введены меры экономии электроэнергии.

Для соблюдения требований закона о тишине, а также в целях энергосбережения все культурно-развлекательные заведения Бишкека не будут работать после 22:00.

Экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев раскритиковал власти Кыргызстана за ситуацию в энергосекторе.

