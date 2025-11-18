Почему в Кыргызстане не хватает электроэнергии

По его словам, проблема в энергосекторе имеет веские причины.

— До сегодняшнего дня Кыргызстан жил за счет ГЭС, построенных 60-70 лет назад еще в советский период. К сожалению, после обретения независимости в течение почти 30 лет в стране не строились новые энергообъекты. При этом численность населения и потребление электроэнергии постоянно росли. Каждый год строятся сотни новых зданий, фабрик, заводов, требующие электричества. В результате сегодня наблюдается энергодефицит, — отметил чиновник.

Дайырбек Орунбеков подчеркнул, что проблема существовала и ранее.

— Тогда она не была решена альтернативным путем. Электроэнергия закупалась в соседних странах по высоким ценам и дешево продавалась населению. В итоге росли долги государства, — заявил он.

Начиная с 2021 года президент КР Садыр Жапаров начал реформы, направленные на обеспечение энергетической безопасности.

— Началось строительство ГЭС «Камбар-Ата-1» мощностью 1860 МВт. После введения ее в эксплуатацию Кыргызстан станет страной-экспортером электроэнергии, — заявил он.

Кроме того, по всей стране ведется строительство малых и средних гидроэлектростанций. В 2024 году были запущены восемь новых станций общей мощностью 48,84 МВт. В текущем году строятся и готовятся к запуску еще несколько объектов общей мощностью 41,29 МВт. Кроме того, проведена реконструкция крупных ГЭС, которая уже дала ощутимый результат. До конца 2030 года планируется построить десятки новых крупных, средних и малых гидроэлектростанций по всей стране.

— Нынешняя нехватка энергии — лишь временная проблема, испытывающая наше терпение. Государство постоянно прилагает усилия в ее решении. По мере реализации вышеперечисленных проектов дефицит электроэнергии будет постепенно устранен, и Кыргызстан станет энергонезависимым и стабильным государством, — заключил Дайырбек Орунбеков.

Напомним, с 1 августа 2023 года до 31 декабря 2026 года в Кыргызстане введен режим чрезвычайной ситуации в энергетическом секторе.

В сентябре 2025 года министр энергетики КР Таалайбек Ибраев в интервью ИА «Кабар» предупредил граждан о самой сложной предстоящей зиме и призвал граждан к экономии электроэнергии. На сегодня государство потребляет больше электроэнергии, чем вырабатывает. Недостаток покрывают импортом электроэнергии из соседних стран.

В целях экономии электричества в административных государственных учреждениях страны ограничено внутреннее и наружное освещение и использование электроприборов в период с 18:00 до 06:00 часов. В школах введены меры экономии электроэнергии.

Для соблюдения требований закона о тишине, а также в целях энергосбережения все культурно-развлекательные заведения Бишкека не будут работать после 22:00.

Экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев раскритиковал власти Кыргызстана за ситуацию в энергосекторе.