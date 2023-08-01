Кыргызстан вводит режим ЧС в энергетической отрасли на три года: причины и последствия

БИШКЕК.КАЗИНФОРМ – С 1 августа 2023 года до 31 декабря 2026 года в Кыргызстане вводится режим чрезвычайной ситуации в энергетическом секторе. Как будет действовать режим ЧС, о причинах энергокризиса, последствиях и принимаемых мерах, читайте в материале собственного корреспондента МИА «Казинформ».



Для чего в стране вводят режим ЧС

На прошлой неделе президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал Указ «О чрезвычайной ситуации в энергетической отрасли Кыргызской Республики», вступающий в действие с 1 августа 2023 года со сроком до 31 декабря 2026 года. Режим чрезвычайной ситуации в стране вводится по объективным причинам. На протяжении долгих лет Кыргызстан сталкивается с проблемами в энергетической отрасли, в частности с ростом дефицита электроэнергии и снижением генерирующих мощностей. В стране фиксируется нехватка электроэнергии, вызванной недостаточной ее выработкой в зимний период и превышающим спросом в летний сезон.

Введение режима чрезвычайной ситуации направлено на принятие экстренных решений с целью вывода Кыргызской Республики из энергетического кризиса, связанного с климатическими вызовами, низким уровнем притока воды в бассейне реки Нарын, нехваткой генерирующих мощностей в условиях стремительно опережающего роста энергопотребления.

Фото:24.kg, Река Нарын

Глава государства Садыр Жапаров, комментируя введение чрезвычайной ситуации в энергетике, отметил, что предусмотренные в указе меры нацелены на ускорение реализации энергетических проектов и быстрое решение проблемных вопросов. Этот режим не коснется населения. По его словам, указ расширяет полномочия Министерства энергетики до 2026 года. Главу ведомства наделили полномочиями при необходимости принимать важные решения в оперативном порядке. В частности, министр будет координировать вопросы, связанные с генерацией энергии, и наделяется правом давать поручения местным органам власти и заместителям глав областных отделов министерства.

Причины энергокризиса и принимаемые меры

По данным Министерства энергетики страны, в Кыргызстане объем потребления электрической энергии с каждым годом растет на 10-15%, при этом, генерации новых мощностей нет. Отраслевой министр Таалайбек Ибраев пояснил, что потребление энергии в Кыргызстане с 2010 года по 2017 год выросло на 7,2 млрд киловатт-часов. На текущий год, по прогнозным данным, дефицит электроэнергии составит 3 млрд кВт⋅ч.

«Главная проблема нехватки электроэнергии связана с климатическими условиями. В связи с жаркой погодой сезон маловодия наблюдается не только в Кыргызстане, но и по всему миру. В стране отмечается медленное таяние ледников, низкий приток воды на реке Нарын. В этом году прогнозировалось накопить воду в Токтогульском водохранилище до 14 млрд кубометров. Но погода диктует иное. По состоянию на конец июля объем воды в водохранилище составляет 10 млрд 750 млн кубометров, что по сравнению с прошлым годом меньше на 1,8 млрд кубометров. Если раньше основной приток воды приходился на май-июнь, то в этом году ситуация усложнилась из-за погодных условий. По прогнозным показателям метеорологов, уровень воды в водохранилище к началу отопительного зимнего периода достигнет 12,2 млрд кубометров», - проинформировал Таалайбек Ибраев.

Фото:Tazabek, Токтогульская ГЭС

«Мы должны принимать меры. В Кыргызстане маловодный период идет второй-третий год, этот цикл повторяется один раз каждые 5-6 лет. Текущий год должен быть последним. Следующий год ожидаем многоводие, к 2026-2027 годам приток воды должен хорошо увеличиться. На сегодняшний день имеющийся энергодефицит покрывается импортом электроэнергии из Туркменистана транзитом через энергосети Узбекистана, из России через Казахстан, а также частью из Казахстана. Импорт осуществляется с сентября по декабрь. Однако это временная мера», - дополнил министр.

По мнению главы Министерства энергетики, строительство новых солнечных и ветряных станций, развитие проектов возобновляемых источников энергии (ВИЭ) поможет решить дефицит электроэнергии и увеличить выработку новых мощностей. При этом длительность процесса и сложность процедуры выделения земельных участков под строительство ВИЭ является главной проблемой. В этой связи, вводимый режим чрезвычайной ситуации позволит Министерству энергетики в ускоренном режиме выделять землю для энергетических проектов, упростит процедуры согласования и заключения контрактов с инвесторами.

Таалайбек Ибраев также отметил, что президентом Кыргызстана перед ведомством поставлена задача до 2026 года значительно увеличить генерацию электроэнергии за счет строительства ряда малых ГЭС, постепенно отойти от ее импорта и начать ее экспортировать.

Фото: Vb.kg, Токтогульское водохранилище

Как режим ЧС в энергосекторе отразится на жизни населения

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в интервью ИА «Кабар» подчеркнул, что вводимый режим чрезвычайной ситуации не отразится на населении страны.

«Населению не стоит поддаваться всякого рода провокациям и слухам о предстоящей сложной ситуации в энергосфере в зимний период. Даст бог, мы из зимы выйдем благополучно, учитывая готовность столичной ТЭЦ, а также за счет заключенных договоров по импорту электроэнергии с другими странами», - прокомментировал глава государства.

Министр энергетики проинформировал, что на зимний период 2023 года Кыргызстан заключил контрактные соглашения по импорту электроэнергии с Казахстаном, Туркменистаном и Российской Федерацией. Согласно подписанным договоренностям, поставка начнется с сентября по декабрь. На следующий год запланировано дополнительно импортировать 1,7-2 млрд киловатт-часов у Туркменистана, 1,5 млрд из России и часть из Республики Казахстан.

Кроме того, глава Минэнерго заверил, что в период зимнего отопительного сезона веерных отключений электроэнергии по стране не ожидается. Вместе с тем, в отдельных районах, где будут наблюдаться сверхнагрузки на энергосети, возможно, будут проводиться регулировочные мероприятия, а именно переключение абонента на другие сети на недолгое время в целях разгрузки трансформаторов.

В Кыргызстане цена на электроэнергию является одной из самых дешевых среди стран СНГ. С ежегодным ростом ее внутреннего потребления, страна вынуждена импортировать недостающий объем у соседних стран. В целях обеспечения энергетической безопасности государства, бесперебойного электроснабжение населения в условиях сильного роста объема потребления, а также модернизации устаревшего оборудования, власти страны с 1 мая 2023 года подняли тариф на электроэнергию для населения на 23 тыйына с 0,77 тыйынов до 1 сома. Дальнейшее повышение стоимости электроэнергии будет производиться ежегодно с учетом инфляции.