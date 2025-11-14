Рестораны, бары и клубы в Бишкеке не будут работать после 22:00

Согласно распоряжению мэрии Бишкека, все культурно-развлекательные заведения, включая кафе, рестораны, бары клубы, банкетные залы на территории столицы должны завершать работу не позднее 22:00 часов.

— Все приборы, потребляющие электричество, особенно энергоемкие (электрические плиты, обогреватели, печи и т. д.) должны быть обесточены после 22:00 часов, — говорится в сообщении.

Запрещается проведение шумных мероприятий, сопровождающихся громкой музыкой, освещением и иными действиями, нарушающими общественный покой граждан после указанного времени.

Вместе с тем, разрешено использовать электрогенераторы, если заведения расположены вдали от жилых домов и при условии полного соблюдения тишины. Контроль исполнения требований будут осуществлять через регулярные рейды.

Ранее глава ГКНБ КР Камчыбек Ташиев в интервью местному телеканалу заявил, что во исполнение закона о тишине все кафе, рестораны, банкетные залы, ночные клубы и развлекательные учреждения должны завершать работу в 22:00. Мэрам городов, районным акимам и областным губернаторам поручено следить за исполнением требований закона, а после 22:10 отключать электричество в развлекательных заведениях.

Напомним, в сентябре министр энергетики КР Таалайбек Ибраев в интервью ИА «Кабар» предупредил граждан о самой сложной предстоящей зиме и призвал к экономии электроэнергии.

В целях экономии электричества в административных государственных учреждениях Кыргызстана ограничено внутреннее и наружное освещение и использование электроприборов в период с 18:00 до 06:00 часов. В образовательных учреждениях страны введены меры экономии электроэнергии