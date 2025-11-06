Госорганы Кыргызстана ограничат в энергопотреблении

По данным пресс-службы правительства, в целях экономии электричества в административных государственных учреждениях ограничивается внутреннее и наружное освещение и использование электроприборов в период с 18:00 до 6:00 часов.

Указанное не распространяется на стратегические объекты и организации, работающие круглосуточно и обеспечивающие оборону, безопасность, здравоохранение, социальную защиту и жизнеобеспечение населения.

Реализация этих мер позволит значительно повысить энергоэффективность, обеспечить экономию потребления электроэнергии ориентировочно на 40 млн киловатт-часов ежемесячно.

Отмечается, что за 9 месяцев текущего года потребление электроэнергии в стране увеличилось почти на 1 млрд киловатт-часов. В настоящее время объем воды в Токтогульском водохранилище на 2 млрд кубометров ниже показателей аналогичного периода прошлого года.

— Такая ситуация требует проактивного подхода к рациональному управлению водными и энергетическими ресурсами. Первостепенной задачей кабмина является рациональное использование воды в Токтогульском водохранилище и оптимизация нагрузки на энергетическое оборудование, что критически важно для надежного функционирования всей энергосистемы, — говорится в сообщении.

Ранее министр энергетики Кыргызстана Таалайбек Ибраев в интервью ИА «Кабар» предупредил граждан о самой сложной предстоящей зиме и призвал к экономии электроэнергии.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров дал резкую оценку действиям министра энергетики Таалайбека Ибраева и поручил прекратить применение безлимитного тарифа на электричество.

Напомним, с 1 августа 2023 года до 31 декабря 2026 года в Кыргызстане введен режим чрезвычайной ситуации в энергетическом секторе. По прогнозам министра энергетики, страна сможет преодолеть энергокризис к 2028 году за счет увеличения мощностей.

