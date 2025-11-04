РУ
    15:26, 04 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Безлимитный тариф на электроэнергию отменят в Кыргызстане

    Президент Кыргызстана Садыр Жапаров поручил министерству энергетики прекратить применение безлимитного тарифа на электричество, передает собственный корреспондент Kazinform.

    Фото: Кабар

    Пресс-секретарь президента Аскат Алагозов сообщил, что глава Кыргызстана дал резкую оценку действиям министра энергетики Таалайбека Ибраева в связи с призывом ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» к населению перейти на «Безлимитный тариф» на электроэнергию.

    Садыр Жапаров отметил, что подобные инициативы недопустимы в условиях дефицита электроэнергии и могут привести к социальному разделению в обществе. Им было поручено немедленно прекратить применение данного тарифа и принять исчерпывающие меры для обеспечения справедливого и равного доступа граждан к электроэнергии в зимний период.

    Ранее министр энергетики Кыргызстана Таалайбек Ибраев в интервью ИА «Кабар» предупредил граждан о самой сложной предстоящей зиме и призвал к экономии электроэнергии.

    Напомним, с 1 августа 2023 года до 31 декабря 2026 года в Кыргызстане введен режим чрезвычайной ситуации в энергетическом секторе. По прогнозам министра энергетики, страна сможет преодолеть энергокризис к 2028 году за счет увеличения мощностей.

    О том, когда в КР смогут отказаться от импорта электроэнергии и решить вопрос энергокризиса — читайте здесь.

    Теги:
    Электроэнергия Кыргызстан Мировые новости
    Гульмира Абдрахманова
    Гульмира Абдрахманова
    Автор
