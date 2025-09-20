Энергокризис в Кыргызстане: граждан призвали экономить электричество

По словам чиновника, нынешний объем Токтогульского водохранилища на 1,6 млрд ниже по сравнению с показателем прошлого года.

— Текущий объем воды Токтогульского водохранилища на 1,6 млрд ниже, а значит электроэнергии будет выработано на 1,6 млрд кВт·ч меньше. В 2024 году при уровне воды 12,4 млрд кубометров, энергетикам удалось пройти осенне-зимний отопительный период, аварийных отключений было немного. Ничего не поделаешь, это природа. К примеру, в прошлом году осадков выпало 107%, а в этом — 92%. Дефицит воды ощущается не только в Кыргызстане, но и в Таджикистане, Узбекистане и Казахстане, — подчеркнул он.

Таалайбек Ибраев отметил, что о дефиците воды говорил еще в 2021 году.

— Дефицит воды наблюдается по всему миру. Всем известно, что с каждым годом наше озеро Иссык-Куль мелеет. Уровень воды снизился не только в Токтогульском водохранилище, но и в Орто-Токойском, Кировском. Объем упал до самого низкого уровня, — отметил чиновник.

На сегодня Кыргызстан потребляет больше электроэнергии, чем вырабатывает. Недостаток покрывают импортом электроэнергии из соседних стран. Министр призвал кыргызстанцев к экономии электроэнергии, соблюдать правила потребления, в часы пиковой нагрузки на электросети не пользоваться энергозатратными электроприборами.

Напомним, с 1 августа 2023 года до 31 декабря 2026 года в Кыргызстане введен режим чрезвычайной ситуации в энергетическом секторе. По прогнозам министра, Кыргызстан сможет преодолеть энергокризис к 2028 году за счет увеличения мощностей.

